Kolejna grupa Polaków z zerowym PIT-em. Kto nie zapłaci?

Premier Mateusz Morawiecki mówił o prawdopodobnej stawce 0 proc. VAT dla młodych na stażach i praktykach na Gali Liderów Innowacji GovTech Polska.

– Dołożymy również zerowy PIT dla stażystów, osób, które chcą rozpocząć pracę w formie stażu, by zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej – obiecał premier. – Chcemy przyciągnąć młodych ludzi, młode talenty do administracji publicznej, praca w administracji może być niezwykle ciekawa.

To nie jest pomysł odosobniony, lecz część rządowego Programu Młodych Liderów. Ma on trafić do dobrych uczniów i studentów, by tym chętniej podjęli pracę w administracji publicznej. Zerowy VAT ma w tym dodatkowo pomóc.

Program Młodych Liderów składać się będzie z trzech zachęt: stypendium premiera, zerowego podatku VAT i płatnych programów staży w administracji państwowej.

– Wiem, że jeżeli ktoś poświęca czas na pomoc innym, działalność społeczną, na zainteresowania to jest to osoba, która ma innego rodzaju kompetencje – mówił Morawiecki. – Będzie lepsza synchronizacja informacji dotyczących wszystkich staży, praktyk i możliwości wejścia do administracji publicznej.

