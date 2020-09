Strach w firmach. Zmiany już od 1 października, a potem mandaty od skarbówki

O sprawie pisze „Rzeczpospolita”. Firmy księgowe obawiają się chaosu, czyli konkretnie tego, że przepisy są nieprecyzyjne, a ewentualne kary staną się całkiem realne. Przedsiębiorcy mogą popełniać błędy w opisywaniu faktur, nie wiadomo, kto ma być odpowiedzialny za robienie tego w sposób niewłaściwy.

Nowy plik JPK_VAT

1 października wchodzą w życie nowe przepisy regulujące rozliczenia z fiskusem. Prawo dotyczy tzw. pliku JPK_VAT. JPK_VAT to dokument elektroniczny, trafiający do urzędów skarbowych. Ma zawierać wykaz i opis wszystkich zawartych transakcji z danego miesiąca.

„Rzeczpospolita” cytuje Jolantę Szymańską, księgową z biura rachunkowego z Katowic. – Nowe zasady raportowania JPK_VAT, które wejdą w życie od 1 października, wywołują wiele wątpliwości i zamieszania. Wśród księgowych wrze. Nieprecyzyjne przepisy, groźba sankcji za błędy w określeniu operacji w JPK sprawia, że obawiają się odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.

Bez błędów albo...

Raport dla skarbówki od 1 października musi zawierać kody towarów i usług (kody GTU). Każda faktura wysyłana przez firmę do księgowości musi zostać na nowo opisana.

Księgowi uważają, że skarbówka będzie karać za błędy bez litości. Tymczasem kara za błąd w pliku JPK wynosi do 500 zł. Ale to nic, może być gorzej: kolejny krok to wnikliwa kontrola finansów firmy przez fiskusa.

