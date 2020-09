Trump nie płacił podatków? Prezydent nazywa raport „New York Timesa” fake newsem

Trump nazwał raport „NYT” na temat unikania podatków „całkowicie fałszywą wiadomością”. Periodyk opublikował dane pokazujące, że Trump nie zapłacił podatku dochodowego w ciągu 10 z ostatnich 15 lat z powodu zgłoszonych strat.

Prezydent Donald Trump w niedzielę odrzucił jako „całkowicie fałszywą wiadomość” raport „New York Timesa” o tym, jak niewiele zapłacił podatków federalnych. – To fałszywe wiadomości – powiedział Trump reporterom na konferencji prasowej w sali odpraw w Białym Domu. – To całkowicie fałszywe wiadomości. Wymyślone. Nieprawdziwe.

„NYT” uzyskał informacje z ponad dwóch dekad o sprawach podatkowych Trumpa i poinformował w niedzielę, że prezydent zapłacił tylko 750 dolarów federalnego podatku dochodowego zarówno w 2016, jak i 2017 roku. Roku, w którym zdobył prezydenturę i urzędował pierwszy rok w Białym Domu.

„Nie zapłacił żadnego podatku dochodowego w ciągu 10 z ostatnich 15 lat – głównie dlatego, że stracił znacznie więcej pieniędzy niż ich zarobił” – czytamy w raporcie. „NYT” pisze, że w najbliższych tygodniach zostanie opublikowanych więcej artykułów na temat podatków prezydenta.

W niedzielę Trump powtórzył też swój od dawna znany argument, że nie może zwolnić sam siebie z podatków, ponieważ podlega kontroli IRS, agencji (to amerykańska skarbówka), która, jak stwierdził, traktuje go „bardzo źle”. Ale prezydent powiedział, że byłby „dumny, mogąc pokazać” swoje zeznania podatkowe po zakończeniu audytu i mówił, że zapłacił „dużo pieniędzy” w postaci podatków, w tym podatków dochodowych w stanie Nowy Jork.

– Wszystko zostanie ujawnione – powiedział Trump. – To wyjdzie – ale po audycie. Ta historia [raport „New York Timesa” – przyp. red.] jest całkowicie fałszywa – dodał.

Byli urzędnicy IRS zakwestionowali słowa Trumpa i powiedzieli, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent ujawnił swoje podatki przed zakończeniem audytu.

„Z naszego punktu widzenia, jeśli jesteś poddawany audytowi i chcesz zrobić coś innego, podzielić się informacjami na temat swoich podatków, to możesz to zrobić” – oświadczyła IRS w 2016 r. Napisał to ówczesny komisarz IRS John Koskinen.

O ujawnienie podatków Trumpa walczy od dawna demokrata, członej Izby Reprezentantów i przewodniczący komisji House Ways and Means Richard Neal. O rewelacjach „New York Timesa powiedział, że Trump „wykorzystał system podatkowy na swoją korzyść”.

„Ta sprawa rzuca ostre światło na bardzo różne doświadczenia, jakie ludzie posiadający władzę i wpływy mają podczas interakcji z Internal Revenue Service (IRS). One są inne niż ma przeciętny amerykański podatnik” – napisał Richard Neal w oświadczeniu. – „Ta sprawa jest bardzo mocna i ostatecznie zwyciężymy” – zakończył, sugerując, że wreszcie ujawnione zostaną wszystkie tematy związane z podatkami Trumpa i nieprawidłowościami.