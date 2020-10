Kłopoty z JPK_VAT. Czy firmy będą musiały płacić więcej?

O sprawie obszernie donosi serwis Bankier.pl. Przypomnijmy, od 1 października weszła w życie uciążliwa i bardzo ważna zmiana podatkowa. To zmiana w przepisach, której wielu księgowych bardzo się obawiało. Polskie firmy są zobowiązane opisywać faktury specjalnym kodem. Kto popełni błąd, naraża się na mandat od strony skarbówki.

Firmy księgowe obawiały się chaosu, czyli konkretnie tego, że przepisy są nieprecyzyjne, a ewentualne kary staną się całkiem realne. Przedsiębiorcy mogą popełniać błędy w opisywaniu faktur, nie wiadomo, kto ma być odpowiedzialny za robienie tego w sposób niewłaściwy. Chaos już się zaczął, a księgowi błądzą w nowym prawie

Nowy plik JPK_VAT

1 października weszły w życie nowe przepisy regulujące rozliczenia z fiskusem. Prawo dotyczy tzw. pliku JPK_VAT. JPK_VAT to dokument elektroniczny, trafiający do urzędów skarbowych. Ma od początku października zawierać wykaz i opis wszystkich zawartych transakcji z danego miesiąca. Raport dla skarbówki od 1 października musi zawierać kody towarów i usług (kody GTU). Każda faktura wysyłana przez firmę do księgowości musi zostać na nowo opisana.

Jak informuje Bankier.pl pierwsze JPK_V7 (dla rozliczających się z fiskusem miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników kwartalnych) trzeba będzie przesłać do 25 listopada (za październik 2020 r.).

Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju określiło elementy nowego JPK_VAT (rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r.). Opracowano wzory JPK_VAT, w formie:

JPK_V7M – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług miesięcznie. JPK_V7K – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług kwartalnie.

Najważniejsza jest zmiana oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług. Prezentują je teraz symbole od GTU_01 do GTU_13.

Co oznaczają poszczególne symbole?

GTU_01 – napoje alkoholowe,



GTU_02 – towary wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, w tym: benzyny lotnicze, benzyny silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe,



GTU_03 –to oznaczenie m.in. oleju opałowego i olejów smarowych,



GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,



GTU_05 – odpady



GTU_06 – urządzeń elektroniczne oraz części i materiały do nich,



GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe



GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne,



GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,



GTU_10 – budynki, budowle i grunty.



GTU to jedno, ale w plikach JPK_VAT oznaczone też są nowe procedury. I one muszą być wypełnione precyzyjnie i bezbłędnie, według nowych zasad.

JPK_VAT. Podwyżki w księgowości?

Serwis cytuje księgowych, którzy wstrzymują się z podwyżkami. Na razie. Magdalena Sterczała, właścicielka biura rachunkowego, mówi: „Na tę chwilę nie podnosimy cen, z prostej przyczyny – większość firm, pomimo i tak dobrej ich sytuacji, ciągle narzeka na „brak środków” (domena większości Polaków) zwalając na COVID. Co do kodów wszystkich informowaliśmy, ale i tak będziemy sprawdzać”. Katarzyna Kotuła Krawczyk z Biura Rachunkowego K3: „W związku z nowymi plikami JPK, które zwierają kody GTU, nasze biuro nie przewiduje dodatkowych opłat w początkowych miesiącach. Chcemy sprawdzić ile rzeczywiście czasu zajmuje dodatkowe oznaczenie kodów GTU i wtedy pomyślimy o dodatkowej opłacie. Znakowanie faktur kodami GTU nie jest obowiązkowe i w związku z tym nie będziemy pobierać od klientów oświadczeń, z których wynika, że to oni ponoszą odpowiedzialność za oznaczenia GTU”.

Przypomnijmy, że od 1 października 2020 r. wysłanie nowego JPK_VAT z błędem może kosztować podatnika 500 zł za każdą nieprawidłowość.