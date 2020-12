COVID-19. Kraj nakłada podatek na najbogatszych, żeby sfinansować leczenie biedniejszych

Argentyna nałożyła nowy podatek na swoich najbogatszych obywateli, aby zapłacili za materiały medyczne i środki pomocowe w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Senatorowie przegłosowali w piątek jednorazową opłatę – nazwaną „podatkiem milionera” – 42 głosami za do 26 głosów przeciw.

Podatek tylko dla bogatych

Nowy podatek będą musiały zapłacić osoby z aktywami o wartości ponad 200 milionów pesos (2,5 miliona dolarów). W Argentynie to około 12 tys. osób, które będą musiały solidarnie zapłacić nowy podatek. W Argentynie odnotowano jak dotąd blisko 1,5 miliona infekcji i prawie 40 tys. zgonów z powodu koronawirusa.

Pandemia mocno dotknęła kraj, czyniąc go piątym krajem na świecie, który zgłosił milion potwierdzonych przypadków już w październiku, mimo że Argentyna liczy tylko około 45 milionów ludzi, co czyni go najmniejszym krajem, który przekroczył tę liczbę.

Gospodarka kraju się wali

Lockdown jeszcze bardziej osłabił gospodarkę borykającą się z bezrobociem, wysokim poziomem ubóstwa i ogromnym długiem publicznym. Argentyna znajduje się w recesji od 2018 roku.

Jeden z autorów ustawy powiedział, że dotknie tylko około 0,8 proc. podatników. Osoby poszkodowane będą płacić progresywną stawkę do 3,5 proc. od majątku w Argentynie i do 5,25 proc. od majątku poza granicami kraju.

Agencja informacyjna AFP informuje, że z zebranych pieniędzy 20 proc. trafi na środki medyczne, 20 proc. na pomoc dla małych i średnich firm, 20 proc. na stypendia dla studentów, 15 proc. na rozwój społeczny, a pozostałe 25 proc. na inwestycje.

Rząd centrolewicowego prezydenta Alberto Fernandeza ma nadzieję zebrać 300 miliardów pesos. Tymczasem opozycja obawia się, że ruch zniechęci zagranicznych inwestorów i że nie będzie to jednorazowy podatek. Centroprawicowa partia Juntos por el Cambio określiła daninę jako „konfiskatę”.

