System e-faktur z bonusami dla przedsiębiorców

O tych korzyściach pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Wg periodyku wystawiający i przesyłający ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy resortu będą mogli liczyć na brak konieczności archiwizowania dokumentów i szybszy zwrot nadwyżki VAT.

Założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt nowelizacji ma być przyjęty w I kwartale 2021 roku, a potem trafić do parlamentu.

System ma być dobrowolny. Na początku

System wg założeń ma być dobrowolny, przynajmniej przez jakiś czas. „DGP” cytuje Przemysława Kocha, pełnomocnika ministra finansów ds. informatyzacji, który mówił w maju: – Gdy system sprawdzi się w boju, Ministerstwo Finansów planuje, by stał się podstawowym medium wymian e-faktur w Polsce.

Resort, wedle projektu, stworzy Krajowy System e-Faktur (KSeF). E-faktury zajmą swoje miejsce w systemie obok faktur papierowych i elektronicznych. Przedsiębiorca będzie wystawiał fakturę u siebie, potem wysyłał ją na platformę i stamtąd będzie ona dostępna zarówno dla niego, jak i innych. Dostęp resort finansów zapewni z każdego urządzenia: telefonu, komputera czy tabletu.

Korzyści dla resortu i dla podatnika

System ma kontrolować dane z faktur, wysyłać komunikaty, odrzucać faktury. Wg resortu system zmniejszy liczbę błędów w rozliczaniu VAT, uszczelni system podatkowy oraz pozwoli na skuteczniejszą kontrolę przedsiębiorców.

Z kolei podatnik będzie miał łatwiejszy i szybszy dostęp do faktur, będzie miał jednolity format faktury, co pozwoli na automatyzację procesów plus bonusy, o których wspomnieliśmy na początku.

