Firmy płacą, jak chcą. Czyli jak wygląda ściągalność podatku dochodowego w Polsce

Polskie Towarzystwo Gospodarcze przygotowało raport przedstawiający wpływy z podatków CIT i EBIT w latach 2012-2019. Z dokumentu dowiadujemy się m.in., kto jest największym płatnikiem do budżetu państwa i jak poprawiła się ściągalność podatków, o której tak dużo mówią rządzący.

Liderem handel

„Analizując dane branży handlowej nietrudno stwierdzić, iż główni gracze na rynku osiągają wielomiliardowe przychody, niestety z wykazywaniem zysków jest zdecydowanie gorzej” – czytamy w raporcie PTG. Już wielokrotnie wskazywano, że część spółek unika płacenia podatków w Polsce. Niekwestionowanym liderem zestawienia podatników jest Jeronimo Martins Polska. Firma odprowadziła w 2019 roku do budżetu państwa około 624 mln zł. Jednak wielu specjalistów zwraca uwagę, że rozlicza tylko przychody sieci Biedronka, a należące do spółki drogerie Hebe, rozlicza się już za granicą.

Niemcy górą w motoryzacji

W branży motoryzacyjnej kwestii podatków nadal królują Niemcy. Na pierwszym miejscu znalazł się Volkswagen Poznań Sp. z o.o., który w ramach CIT odprowadził w 2019 roku 116 mln zł. Patrząc na globalne trendy i rosnącą przewagę Tesli na Wall Street, można jednak przewidywać, że wpływy od producentów samochodów o napędzie konwencjonalnym z roku na rok będą spadać.

„Warto w tym miejscu wspomnieć, iż branża motoryzacyjna jest jedną z tych, które mają największy udział inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Pomoc publiczna jest jednym ze stymulantów wyboru lokalizacji prowadzenia działalności i naturalne jest, iż zwolnienie z CIT jest atrakcyjną formą wsparcia dla firm” – czytamy w raporcie.

Telekomunikacja i internet

Niekwestionowanym liderem kategorii telekomunikacja jest P4, operator sieci komórkowej Play. Od kilku lat dostawcy usług telefonicznych stali się tak naprawdę firmami, które dostarczają także internet. W erze smartfonów to właśnie kategoria "mobile" stała się kluczowa dla wydawców treści, agencji reklamowych, czy twórców rozrywki. P4 Sp. z o.o. w 2019 roku odprowadziła CIT w wysokości 269 mln zł.

„Z drugiej strony, bardzo zauważalny jest znikomy poziom podatku CIT w przypadku spółki Orange. Dziwi to tym bardziej, iż spółka ta uzyskuje największy poziom przychodów z analizowanych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym EBIT na poziomie 3-4 proc”. – czytamy.

Media ma dalekim miejscu

Na dziewiątym miejscu w zestawieniu największych płatników znalazła się pierwsza spółka medialna. Jest to Telewizja Polsat, która w 2019 roku odprowadziła do skarbu państwa 91 mln zł z podatku CIT. Jest to znakomita większość tego, co do budżetu wpłacają wszystkie spółki z branży łącznie.

Branża budowlana, czyli czy ktoś tu zarabia?

Największe problemy ze ściągalnością podatków widać w branży budowlanej. Niemal żadne z przedsiębiorstw nie odprowadza do skarbu państwa pieniędzy w ramach podatku dochodowego. Na wyróżnienie zasługuje Budimex, który w miarę systematycznie odprowadza kilkadziesiąt milionów złotych podatku dochodowego. „Jedynie w 2018 r. pomimo podobnego poziomu przychodów jak w 2019 r. podmiot ten wykazał ponad 90 mln zł podatku mniej. Sporo podatku wykazał również w 2019 r. Strabag, którego zyskowność wzrosła w tym roku do poziomu prawie 13 proc, z poziomu mniej niż 1 proc. W miarę stabilne poziomy podatku dochodowego wykazuje Skanska” – czytamy w raporcie.

Najwięksi płatnicy CIT w Polsce:

Jeronimo Martins Polska SA – 624 mln zł CIT w 2019 roku

P4 Sp. z o.o. – 269 mln zł CIT w 2019 roku

Philip Morris Polska Distribution Dp. Z o.o. – 227 mln zł CIT w 2019 roku

Kompania Piwowarska SA – 145 mln zł CIT w 2019 roku

Grupa Allegro Sp. z o.o. – 138 mln zł CIT w 2019 roku

Budimex SA – 123 mln zł CIT w 2019 roku

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – 116 mln zł CIT w 2019 roku

Nestle Polska SA – 96 mln zł CIT w 2019 roku

Telewizja Polsat Sp. z o.o. – 91 mln zł CIT w 2019 roku



Branża IT. Lider jest oczywisty

Pozycja lidera w branży IT jest oczywista i nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Debiutujące niedawno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Allegro wykazuje najwięcej podatku dochodowego od lat. W 2019 roku pobiła swój rekord, wpłacając do budżetu państwa aż 138 mln zł.

„Na tle konkurentów stosunkowo wysokie poziomy podatku wykazuje również Asseco. Zaskoczeniem może wydawać się niska kwota płaconych podatków przez globalne przedsiębiorstwa takie jak HP” – napisano w raporcie PTG.

Alkohol i wyroby tytoniowe

Ciekawą kategorią, są firmy produkujące alkohol, a także produkty tytoniowe i ich zamienniki. W tej pierwszej grupie polskim liderem jest Kompania Piwowarska. Wpływy z tytułu CIT w 2019 r. wyniosły w przypadku spółki aż 145 mln zł. Rok wcześniej było to 207 mln zł.

Ciekawie robi się, jednak gdy spojrzymy na wykresy w tej drugiej grupie. Tutaj zestawienie jest dość szokujące. Philip Morris Polska Distribution w 2019 roku z tytułu CIT odprowadziło do skarbu państwa 227 mln zł. W tym samym czasie wszyscy konkurenci razem wzięci wpłacili tylko 79 mln zł. Mowa o takich gigantach, jak Imperial Tobacco Polska, JTI i BAT Polska Trading.

„Zgodnie z informacjami prasowymi BAT Polska Trading Sp. z o.o., JTI Polska Sp. z o.o. i Imperial Tobacco Polska S.A. reprezentują prawie 70 proc. rynku wyrobów tytoniowych” – czytamy w raporcie. PTG sugeruje, że to właśnie temu wykresowi najbardziej uważnie powinno się przyjrzeć Ministerstwo Finansów.

„Konieczne jest uszczelnienie systemu podatkowego i opracowanie racjonalnej i skutecznej polityki podatkowej państwa w zakresie CIT. Polityka ta powinna zostać przygotowana w oparciu o rzeczywistość, a nie kierowana decyzjami politycznymi” – czytamy w podsumowaniu raportu.

