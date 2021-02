e-Urząd Skarbowy wystartował. Fiskus przenosi się do sieci

Cyfryzacja w wielu dziedzinach postępuje, nie inaczej jest w przypadku działań Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów. 1 lutego 2021 roku, zgodnie z zapowiedziami, wystartował e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Możliwość załatwienia spraw ze skarbówką przez internet to w trakcie pandemii spore ułatwienie, zresztą Ministerstwo Finansów samo reklamuje, że korzystanie z serwisu to oszczędność czasu, wygoda i łatwy dostęp do informacji.

e-Urząd Skarbowy wystartował. Co można załatwić online?

e-Urząd Skarbowy ma być w pełni gotowy we wrześniu 2022 roku, ale już teraz serwis oferuje kilkanaście usług i funkcjonalności, które pozwalają na załatwienie wszystkiego za pośrednictwem internetu. Jak wylicza resort finansów, od 1 lutego e-US oferuje: