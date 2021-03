Uwaga na fałszywe wiadomości! Dotyczą rozliczenia podatku

Jak podaje Ministerstwo Finansów, nadawca takiej wiadomości podaje się za samo ministerstwo lub podmiot mu podległy. W treści wiadomości czytamy natomiast:

Drodzy Klienci,

Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 634.79 PLN. Prześlij poniższy formularz, abyśmy mogli go przetworzyć. Prosimy o jak najszybszy zwrot pieniędzy. Uzyskaj dostęp do formularza. Kontynuacja procesu zwrotu kosztów może zająć do 24 godzin. Ten proces może zostać opóźniony, jeśli formularz zwrotu nie zostanie prawidłowo przesłany.

Ministerstwo Finansów: To sposób na wyłudzenie danych

Jak ostrzega Ministerstwo Finansów, odbiorcy wzywani do uzupełnienia formularza podatkowego padają w ten sposób ofiarami kampanii phishingowej, czyli oszustwu polegającemu na wyłudzeniu danych osobowych i danych z kart kredytowych.

Treść wiadomości może się zmieniać. W każdym przypadku pojawia się jednak link do strony, która ma na celu wyłudzenie naszych danych. Uwaga! Wspomnianej strony nie należy otwierać!

