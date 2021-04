Nowy Ład. Rewolucja w podatkach, zachęta dla Polaków na emigracji i dieta za pracę zdalną

Ogłoszenie Nowego Ładu coraz bliżej, a wraz ze zbliżającą się prezentacją, pojawiają się kolejne przecieki. „Dziennik Gazeta Prawna” przedstawił dziś obszerną listę rozwiązań, które mają być częścią nowego programu proponowanego przez rząd.

Zmiany w podatkach

Jedną z pierwszych zmian, o których mówiło się w temacie Nowego Ładu, były zmiany podatkowe. Już pierwsze przecieki mówiły o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych. Jak wylicza „DGP”, rozwiązanie to skierowane jest do największej grupy podatników, bo aż do 1,6 mln osób, które zarabiają od 25 do 30 tys. zł rocznie, czyli 2500 zł miesięcznie netto. Dzięki nowej propozycji rocznie dostanę oni około 1900 zł netto więcej. Dotyczy to także emerytów. Jak wynika z danych ZUS, niemal 70 proc. z nich pobiera comiesięczne świadczenie nieprzekraczające 2600 zł netto.

Praca zdalna

Jedną z propozycji, która wydaje się poboczna, ale może być wyjątkowo interesująca szczególnie w obecnej rzeczywistości, jest pomysł unormowania pracy zdalnej. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, pracownicy wykonujący pracę poza biurem mogliby pobierać diety podobne do tych, które obecnie przysługują za delegację. Miałoby to na celu pokrycie części kosztów, które poprzez pracę w domu przerzucane są na pracownika. Chodzi np. o opłatę za pobór prądu, dostęp do internetu, czy inne koszty, które normalnie ponosiłby pracodawca.

Pomoc dla młodych pracowników

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi także, że ważnym elementem Nowego Ładu ma być wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy. Urzędy pracy miałyby zajmować się dwuetapowym planowaniem ścieżki zawodowej. Pierwszym etapem ma być doradztwo zawodowe, które pozwoli osobom młodym zorientować się, w jakiej branży powinny szukać pracy. Drugi etap ma zawierać kursy, które do wybranego zawodu będą przygotowywać. W tym celu wydawany będzie bon szkoleniowy, który będzie można wykorzystać w wybranej instytucji.

PiS ponownie zwraca się także w kierunku Polaków na emigracji. W Nowym Ładzie mają zostać zawarte rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju. Chodzi m.in. o możliwość wykazania w zeznaniu podatkowym kwoty zaniżonej o 50 tys. złotych. Takie rozwiązanie miałoby obowiązywać w 2022 roku, a rok później baza do opodatkowania miałaby być niższa o 50 proc.

Zapłacą przedsiębiorcy

Ulgi dla jednych, muszą oznaczać podwyżko dla innych. Jak wynika z informacji „DGP”, propozycje zawarte w Nowym Ładzie najbardziej odczują przedsiębiorcy o wysokich dochodach. Chodzi zarówno o tych rozliczających się według skali podatkowej, a także o tych na podatku liniowym. Jak wylicza dziennik, dla osób zarabiających 20 tys. zł na rękę nowe zmiany mogą oznaczać wypłatę niższą nawet o 1300 zł. Powodem będzie podwyższenie składki zdrowotnej i likwidacja możliwości odliczenia składki w PIT.

Rząd rozważa także wprowadzenie powszechnego estońskiego CIT, czyli rozwiązania, które zwalnia z konieczności płacenia podatku od zysku, jeśli ten zostanie zainwestowany w rozwój przedsiębiorstwa.

