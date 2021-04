Nawet 81 proc. Polaków rozliczy PIT przez internet

Zdecydowana większość Polaków złożyła już swój PIT za ubiegły rok. W lutym rozliczyło się 31 proc. Polaków, w marcu 48 proc. podatników. 18 proc. Polaków zadeklarowało, że roczne zeznanie złoży w kwietniu, podano.

„Każdego roku coraz większą popularność zyskuje rozliczenie się z urzędem skarbowym przez internet. Z takiej formy złożenia zeznania zamierza w tym roku skorzystać już 81 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. 57 proc. podatników rozliczających się przez internet skorzysta z usługi Twój e-PIT, a 43 proc. z systemu e-deklaracje” – czytamy w komunikacie.

KPMG zwraca uwagę, że z usługi Twój e-PIT korzystają najchętniej najmłodsi Polacy – już 8 na 10 podatników do 24. roku życia rozlicza swój podatek w taki sposób.

„Praktycznie wszyscy podatnicy (98 proc. wskazań), którzy złożyli zeznanie podatkowe PIT za 2020 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, ocenili ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie, uznając system za przyjazny i przejrzysty. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji badania KPMG, podatnicy najczęściej (59 proc. wskazań) logowali się do systemu Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to wzrost aż o 21 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku. 29 proc. Polaków uwierzytelniało swoją tożsamość za pomocą danych identyfikacyjnych takich jak: PESEL, imię i nazwisko oraz kwota przychodu w zeznaniu za 2019 r”. – czytamy dalej.

Większość Polaków dzieli się 1 proc.

Blisko 8 na 10 podatników zamierza podzielić się swoim 1 proc. podatku z organizacją pożytku publicznego, którą najczęściej wybiera w oparciu o sugestię znajomych lub rodziny. Z możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi podatkowej chce skorzystać 46 proc. respondentów badania, najpopularniejszą pozostaje ulga na dzieci, podano także.

8 na 10 Polaków, którzy mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym, rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jest jednocześnie miejscem zameldowania. Większość Polaków (57 proc.) rozlicza się indywidualnie, 39 proc. podatników składa wspólne zeznanie podatkowe ze współmałżonkiem, a 4 proc. jako osoby samotnie wychowujące dziecko, podano również.

W rozliczeniach podatkowych za rok 2020 podatnik może skorzystać z ulg, które zostały wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Takimi ulgami są m.in. darowizna na walkę z pandemią oraz obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku, podsumowano.

