Polski Ład. Wiceminister zachęca do zakładania spółek, by uniknąć podwyżek

Od kilku dni o Polski Ładzie piszemy przede wszystkim w kontekście strat, jakie poniosą z powodu zmian przedsiębiorcy. Wygranymi będą jedynie mikroprzedsiębiorcy na skali podatkowej z dochodami do około 6 tys. zł miesięcznie. Nie stracą także liniowcy, pod warunkiem, że ich miesięczne dochody z działalności przekraczają 17 tys. zł. To grupa około pół miliona przedsiębiorców. Pozostałych dotknie podwyżka danin – informuje „Rzeczpospolita”.

Wiceminister Jan Sarnowski podpowiedział w rozmowie z dziennikiem, jak tego uniknąć: alternatywą dla podatku liniowego może być ryczałt lub przekształcenie działalności w spółkę.

Ryczałt dla wybranych grup przedsiębiorców będzie atrakcyjny dzięki obniżce części stawek, np. informatycy zapłacą tylko 12 proc. Nie jest to jednak propozycja dla każdego: ryczałt nie uwzględnia odliczania wydatków, więc opcja nie jest atrakcyjna dla firm ponoszących wysokie wydatki.

Spółka zamiast jednoosobowej działalności

Drugim sposobem na minimalizowanie strat jest przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

– Założenie spółki daje przedsiębiorcy większą ochronę, bo nie odpowiada za biznes całym swoim majątkiem. Dodatkowo będzie mógł wybrać estoński CIT, który stanie się bardziej dostępny – zachwala wiceminister.

Tyle że nie da się przekształcić jednoosobowej działalności w spółkę z dnia na dzień. Potrzeba na to czasu, a przepisy podatkowe wynikające z Polskiego Ładu mają zacząć obowiązywać z początkiem 2021 roku. Jeśli przedsiębiorcy chcieliby wyrobić się z formalnościami do tego czasu, nie wolno im tego odkładać o kolejne tygodnie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - koszty

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. samo w sobie nie generuje stałych kosztów, niemniej pojawiają się pozycje, o które nie musi się martwić przedsiębiorca, który wybrał jednoosobową działalność. Spółka z o.o. co roku musi składać sprawozdanie finansowe we właściwym Sądzie Rejestrowym. Kosztuje to około 140 zł. Sprawozdania finansowe spółki z.o.o. nie muszą być badane przez biegłego rewidenta.

Ze złożeniem sprawozdania finansowego bezpośrednio związany jest koszt tzw. pełnej księgowości. Wprawdzie pełnej księgowości nie musi prowadzić licencjonowany księgowy, to w praktyce przedsiębiorca może nie podołać temu zadaniu. Wynagrodzenie księgowego jest z reguły uzależnione od liczby księgowanych dokumentów.

Czytaj też:

Wieszczą historyczną podwyżkę podatków. Czy rząd wysłucha ekspertów?