Tej grupie Polski Ład się opłaca. Co zyskają emeryci?

Polski Ład przewiduje, że osoby otrzymujące świadczenia do wysokości 2500 złotych brutto nie będą płacić podatku dochodowego. Ci, którzy dostają wyższe emerytury, zapłacą podatek, ale w niższej, niż ma to miejsce obecnie. Na rozwiązaniu skorzystają więc zarówno emeryci, którzy mają stosunkowo niskie świadczenia, jak i ci, którzy co miesiąc mają do dyspozycji co najmniej 2500 zł brutto.

W tym miejscu dochodzimy do zasygnalizowanej łyżeczki dziegciu. Emerytów nie ominie podwyżka składki zdrowotnej. Wyniesie ona aż 9 proc. świadczenia. Pomysł podniesienia do tego poziomu składki dla przedsiębiorców spotkał się z ogromną krytykują organizacji zrzeszających ludzi biznesu i ostatecznie wywalczyły one, w toku konsultacji społecznych, obniżenie jej do 4,9 proc. dochodu. Obniżka ta nie obejmuje jednak emerytów.

Wysoka inflacja to zauważalna waloryzacja emerytur

Wysoka inflacja, która przypomina o sobie przy okazji każdych zakupów (w sierpniu wyniosła rekordowe 5,4 proc.), dla emerytów oznacza jednak wysoką waloryzację przyszłorocznych świadczeń. Według szacunków rządowych w 2022 roku może wynieść nawet 4,89 proc. Czy tak będzie – dowiemy się dopiero za kilka miesięcy.

Jeśli jednak przyjmiemy ten wskaźnik, to w przyszłym roku seniorzy zyskają naprawdę wiele. Jak wylicza "Fakt", najwięcej skorzystają ci, którzy na rękę dostają około 2500 zł emerytury i nieco mniej. Dla nich przyszłoroczne zmiany mogą oznaczać dodatkowe 4,2 tys. zł w portfelu w ciągu roku.

Z kolei osoby z emeryturą minimalną rzędu 1000 zł zyskają przez rok około 2000 zł, a ci lepiej uposażeni - z emeryturami rzędu 5000 zł brutto - mogą liczyć na około 2800 zł więcej.

