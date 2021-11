Rząd chce obniżyć rachunki za gaz i prąd. Jakie będą oszczędności na cenach energii?

Rząd zaprezentował tarczę antyinflacyjną, w której zawarł też propozycje dla gospodarstw domowych w zakresie obniżek opłat za gaz i prąd.

W czwartek 25 listopada premier Mateusz Morawiecki i wicepremier oraz szef MAP Jacek Sasin zaprezentowali założenia zapowiadanej wcześniej tarczy antyinflacyjnej, czyli rządowej odpowiedzi na wysokie ceny energii i rosnącą inflację. Wśród propozycji znalazły się m.in. obniżka akcyzy na paliwo, specjalne dodatki dla gospodarstw domowych, by zrekompensować wysokie ceny w sklepach.

Tarcza antyinflacyjna. Zmiany w opłatach za gaz i prąd

W trakcie konferencji przedstawiono ważne rozwiązania dla domowych budżetów, dotyczące cen gazu i prądu. Rząd zapowiedział, że na trzy miesiące 2022 roku, od stycznia do maja, obniży podatek VAT na gaz z 23 do 8 proc.

W przypadku energii elektrycznej gospodarstwa domowe mają skorzystać na obniżeniu akcyzy na prąd – zostanie ona zniesiona. Rząd nie doprecyzował jednak, od kiedy i do kiedy akcyza zostanie obniżona do zera. Akurat w kwestii akcyzy na prąd sprawa wygląda następująco: jeszcze w 2019 roku zmniejszono ją z 20 zł za MWh do 5 zł/MWh.

Informacja o doliczeniu jej znajduje się najczęściej na samym dole rachunku za prąd, ew. doliczana jest do kosztów prądu. Zmniejszenie akcyzy kilka lat temu dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznaczała oszczędności rzędu 3 zł miesięcznie, ta zapowiedziana w tarczy antyinflacyjnej przełoży się na groszowe obniżki. Przykładowo, do rachunku za pobranie 382 kWh (czyli 0,382 MWh), należało do miesięcznego rachunku doliczyć 1,91 zł.

Akcyzę nalicza się od całej ilości pobranego prądu, a średnie zużycie 4-osobowej rodziny wynosi od 75 do 116 kWh miesięcznie. Po zniesieniu akcyzy, przyjmując miesięczne zużycie na poziomie 100 kWh, będzie to około 50 groszy obniżki na miesiąc.

Rząd zapowiedział również zmniejszenie VAT na energię elektryczną w okresie styczeń-marzec 2022. Stawka zmieni się z 23 na 5 proc., a to już znacząca obniżka – rachunki zmniejszą się o 18 proc.

Tarcza antyinflacyjna. Obniżki podatków

Obniżkę akcyzy na paliwo do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską w okresie od 20 grudnia do 20 kwietnia.

Zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej w okresie od 1 stycznia do 1 maja.

Zwolnienie paliw z opłaty emisyjnej w okresie od 1 stycznia do 1 maja.

Obniżkę podatku VAT na gaz z 23 do 8 proc. w okresie od 1 stycznia do 1 kwietnia.

Zniesienie akcyzy na energię elektryczną,

Obniżenie podatku VAT na energię elektryczną z 23 do 5 proc. w okresie od 1 stycznia do 1 kwietnia.

Dodatek osłonowy dla rodzin na żywność w wysokości do 400 z 1000 zł wypłacany w dwóch ratach w 2022 roku.

