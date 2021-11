Ceny paliw znacząco spadną. Jacek Sasin mówi, jak duża będzie obniżka

Rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej przygotował pakiet obniżek podatkowych, które mają wpłynąć na spadek cen paliwa. Przewidywania co do wysokości tych spadków przedstawił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Jeśli chodzi o paliwo, to jestem przekonany, że cena spadnie o około 30 groszy. Regulacje, które ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, a które wejdą w życie jeszcze przed świętami, obniżą akcyzę do minimalnego poziomu. Zdejmiemy też z ceny paliwa podatek od sprzedaży detalicznej. Te dwa ruchy obniżają cenę o około 23 grosze na litrze paliwa, ale one pociągną za sobą kolejne spadki – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier został zapytany, czy nie obawia się, że firmy sprzedające paliwo postanowią skorzystać ze zmian podatkowych i zwiększyć swoje zyski poprzez nieznaczne zmniejszenie cen i dzięki temu zwiększenie swoich przychodów?

– Mamy na tyle dużą konkurencję na rynku paliw, że tak się nie stanie. Mamy, chociażby dwie duże firmy z udziałem Skarbu Państwa – PKN Orlen i Grupę Lotos, które już nie raz wykazały się społeczną wrażliwością. Jestem przekonany, że te dwa podmioty nie będą pozostawiać tych pieniędzy dla siebie. Podobnie będzie musiała postąpić konkurencja – zapewnił wicepremier.

Ceny energii. „60 proc. ceny to certyfikaty”

Wicepremier odniósł się także do galopujących cen energii elektrycznej. Jak przyznał, są one spowodowane głównie polityką klimatyczną forsowaną przez Unię Europejską.

– Ceny energii zależą m.in. od kosztów certyfikatów za emisję CO2. One rosną w sposób szalony. Dziś 60 proc. ceny energii to właśnie koszt certyfikatu CO2 – powiedział Jacek Sasin. Odniósł się także do propozycji zawartych w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. – Obniżki VAT-u i akcyzy mają nieco obniżyć te podwyżki, ale dopłaty, które przewidujemy dla mniej zamożnych, mają uchronić przed wzrostem rachunków – powiedział.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Wicepremier Jacek Sasin przypomniał także, że rząd planuje utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która pośrednio ma wpłynąć na obniżenie cen energii elektrycznej. Jej celem będzie wydzielenie ze Spółek Skarbu Państwa aktywów węglowych, co pozwoli na pozyskiwanie finansowania na transformację energetyczną. Większość instytucji finansowych bardzo niechętnie inwestuje bowiem swoje środki w firmy, które produkują energię z węgla.

– Przewidujemy, że nowa struktura zacznie działać w połowie przyszłego roku. Wydzieli ona elektrownie węglowe ze spółek produkujących energię. Jest to niezbędne, abyśmy mogli prowadzić inwestycje w transformację energetyczną, a w tym OZE i energetykę jądrową. Musimy to robić, aby zahamować wzrosty cen energii, które wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej – powiedział Jacek Sasin.

