Abolicja w Polskim Ładzie. Niezwykła korzyść dla ukrywających dochody

Polski Ład wprowadza abolicję podatkową dla osób, które w przyszłym roku nie ujawnią swoich dochodów. Jeśli od października 2022 r. do końca marca 2023 r. poinformują urząd skarbowy o nieujawnionych dochodach, zapłacą karę odpowiadającą zaledwie 8 proc. niezapłaconych podatków – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Abolicja w Polskim Ładzie. Co warto wiedzieć

Już w momencie występowania z czynnym żalem należy uiścić 1 proc. ukrywanych zarobków, ale nie więcej niż 30 tys. zł. Abolicja obejmie nie tylko dotychczasowe dochody, czyli sprzed 2022 r. O abolicję będzie można ubiegać się w stosunku do dochodów uzyskanych do dnia złożenia wniosku, czyli de facto do 31 marca 2023 r. Rozmówca „DGP”, Andrzej Wapowski, radca prawny w ENODO Advisors, zauważył, że „w ten sposób ustawodawca poniekąd sam zachęca do ukrywania zarobków”.

Po złożeniu czynnego żalu i wpłaceniu 8 proc. niezapłaconych podatków podatnik będzie miał czystą kartę, więc urząd skarbowy nie będzie mógł prowadzić postępowania dotyczącego jakichś nieujawnionych dochodów z przeszłości. Jednocześnie będzie musiał mieć się na baczności: jeżeli fiskus w ciągu roku przyłapie podatnika na ukrywaniu dochodów, to ten będzie musiał zapłacić podatek według standardowej stawki oraz odsetki za zwłokę.

Czytaj też:

Podatki od pracujących za granicą na nowych zasadach. Problem przede wszystkim dla mieszkających w Wielkiej Brytanii