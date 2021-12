Polsat: VAT na żywność zmniejszony do 0 proc. Komisja Europejska wyraziła zgodę

Zerowy VAT na żywność stanie się rzeczywistością. Jest zgoda Komisji Europejskiej na obniżenie podatku. To jeden z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Takie informacje przekazał jeden z urzędników unijnych korespondentce Polsat News. Niemal w tym samym czasie do kwestii obniżki podatku odniósł się na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościńki.

Zerowy VAT na żywność. Nieformalna zgoda Komisji Europejskiej

Z informacji Polsat News wynika, że Komisja Europejska wyraziła nieformalną zgodę na obniżenie podatku VAT na żywność z 5 do 0 proc. jeszcze zanim zacznie oficjalnie obowiązywać unijna dyrektywa w tej sprawie. Ma ona bowiem wejść w życie dopiero w połowie 2022 roku.

– To bardzo dobra wiadomość. Spodziewam się jednak, że VAT z 5 proc. do zera obniżymy nie wcześniej, niż od 1 lutego. Trzeba bowiem dostosować kasy fiskalne – powiedział na antenie Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński – Będzie to dotyczyło wszystkich produktów, których obecnie dotyczy 5 proc. nie będziemy tworzyć nowej siatki vatowskiej – dodał.

O wysokim prawdopodobieństwie zgody Komisji Europejskiej na obiżenie VAT-u na żywność, mówił w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej szef rzadu rozmawiał w tej sprawie m.in. z szefową KE Ursulą von der Leyen i odpowiedzialnymi komisarzami.

Czytaj też:

Morawiecki o obniżce VAT na żywność i paliwo: Zrobimy wszystko, aby uchronić Polaków przed inflacją