Kuriozalna sytuacja z zerowym VAT na żywność. „KE nie tyle się zgodziła, co dała sygnał, że możemy to zrobić”

„Trochę możecie, trochę nie możecie”. Mniej więcej tak można podsumować stanowisko Komisji Europejskiej wobec polskiego pomysłu obniżenia stawki podatku VAT na żywność z 5 do 0 proc.

– Komisja może nie tyle się zgodziła na obniżenie VAT z 5 na 0 proc. na żywność, co nam dało sygnał, że możemy tak zrobić, bo wcześniej ministrowie finansów zdecydowali, że w przyszłym roku nową dyrektywą pozwolą na obniżenie VAT-u na żywność z 5 do 0 proc. w UE. Mamy taką milczącą zgodę, żeby to zmienić, natomiast nie ma takiej zgody dotyczącej paliw silnikowych. Tutaj negocjujemy z KE – powiedział na antenie Polsat News minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef resortu finansów odniósł się do wypowiedzi komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, który 22 grudnia powiedział, że obecnie Unia Europejska jest w tej kwestii w „okresie przejściowym”.

– Obecne prawo nie zezwala na wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na produkty spożywcze, ale niedawno zatwierdziliśmy w Radzie Europejskiej rozwiązania, które będą na to pozwalały w przyszłości. Jesteśmy więc w okresie przejściowym – powiedział komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. – W praktyce oznacza to, że obniżka VAT-u nie została jeszcze przyjęta, ale wiemy, że niebawem zostanie zatwierdzona. Moja dyplomatyczna odpowiedź brzmi więc, że KE zauważyła decyzję Polski, które zostały podjęte mimo tego, że prawo jeszcze na nie nie zezwala – powiedział Paolo Gentiloni.

Obniżka VAT na paliwa też możliwa

Obniżka podatku VAT na żywność to część tarczy antyinflacyjnej rządu. Innym z elementów jest podobny ruch w przypadku paliw. Minister finansów Tadeusz Kościński ocenił, że ma nadzieję na porozumienie z KE na obniżkę VAT paliw silnikowych z 23 do 8 proc.

– Trzeba dodać jeszcze, że od 1 stycznia wyłączymy podatek od sprzedaży detalicznej na paliwa silnikowe i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu z Komisją, że będziemy mogli obniżyć VAT. To też obniży cenę paliwa – powiedział minister.

