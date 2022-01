Polski Ład i zmiany dla liniowców. 4,9 czy 9 proc. składki? „Niejasne i pokrętne wyjaśnienia”

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują zmiany podatkowe, które wszyscy znają z programu Polski Ład. „Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę na pewną nieścisłość, którą stale – na swój sposób – tłumaczą Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o znowelizowane przepisy dotyczące składki zdrowotnej, z których wynika:

„Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, (...) opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, wynosi 4,9 proc. podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9 proc. minimalnego wynagrodzenia (...)”.

Z przepisu wynika – na pierwszy rzut oka – że stawka ta powinna wynosić 4,9 proc. dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. Tymczasem wykładnia MZ, MF i ZUS jest inna. „DGP” opisuje to tak: dziennik otrzymał odpowiedź na swoje pytania w tej sprawie od Ministerstwa Finansów, które powołuje się na stanowisko resortu zdrowia. Wcześniej podobne stanowisko przedstawiał ZUS.

„Zdaniem MZ styczniowa składka przedsiębiorców liniowych wynosi 9 proc., bo jest to konieczne, »aby uniknąć nieracjonalnych wyników wykładni w postaci sprzeczności (wykładnia systemowa) oraz niepożądanego skutku w postaci retroaktywnego zastosowania nowych regulacji dotyczących rozliczenia składki zdrowotnej w skali roku (wykładnia funkcjonalna), a także aby uwzględnić wynik wykładni celowościowej«” – czytamy.

Podobne zdanie ma Ministerstwo Finansów, które podkreśla, że składki za styczeń 2022 roku „należy rozliczyć na dotychczasowych zasadach”, a więc od podstawy średniego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego i zastosowaniem stawki 9-proc. stawki. Natomiast od 1 lutego 2022 roku ta stawka wyniesie już 4,9 proc. – twierdzą zgodnie MF, ZUS i MZ. Zresztą takie stanowisko przedstawiał kilka dni wcześniej wiceminister finansów Jan Sarnowski, który stwierdził: – Składka zdrowotna za styczeń dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym wyniesie 9-proc.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się eksperci, radcy prawni. Cytowany przez „DGO” Andrzej Radzisław z Kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy ocenił: – Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia są niejasne, pokrętne i zaklinają rzeczywistość, która jest prosta.

W ocenie eksperta przepisy przejściowe są jasne i jeżeli rzeczywiście byłoby tak, jak przedstawiają to ministerstwa, to po prostu w ustawie zapisano by, że składki zdrowotne za styczeń 2021 są opłacane na „starych zasadach”.

