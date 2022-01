Zamieszanie z zaliczkami na podatek. Rozporządzenie w przyszłym tygodniu

Już w pierwszych dniach stycznia okazało się, że Polski Ład wcale nie cieszy pracowników i dalecy są od przekonania, że „niweluje nierówności dochodowe”. Alarm podnieśli nauczyciele, którzy są jedną z niewielu grup zawodowych, które otrzymują wynagrodzenie z góry. Wielu zorientowało się, że ich pensja jest o 200, 300 zł niższa niż w grudniu. Okazało się, że „zawinił” sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek. Co zmienił Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu uległa kwota wolna od podatku. Wynosi teraz 30 tys. zł. Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Do końca 2021 roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł. O jej odliczanie wnioskuje się do pracodawcy, wypełniając druk PIT-2.



Kwota zmniejszająca podatek jest uwzględniana przez pracodawcę na podstawie oświadczenia składanego przez pracownika – PIT-2. Składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia.

W związku z podniesieniem poziomu kwoty wolnej, wynagrodzenie pracowników zostało okrojone w widocznym stopniu. Na rząd spadła fala krytyki, więc Ministerstwo Finansów natychmiast zapowiedziało wprowadzenie zmian w technice poboru zaliczek.

– Wydamy rozporządzenie, które zmienią zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy tak, aby były one na poziomie z roku ubiegłego – zapowiedział w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski na konferencji prasowej.

Wiceminister próbuje wyjaśnić znikające pensje

Powiedział też, że może się zdarzyć również tak, że zaliczki płacone na podatek obecnie będą wyższe niż te opłacane w roku poprzednim, choć łącznie kwota podatku będzie niższa niż w roku ubiegłym. – Może być to związane z podniesieniem progu podatkowego do 120 tys. zł, wskutek czego przesunięty został moment stosowania stawki 32 proc. Na przykład podatnik zarabiający 10 tys. zł miesięcznie w roku ubiegłym przez pierwszych 10 miesięcy płacił zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 790 zł, a potem, gdy objęła go stawka 32 proc., jego zaliczka w grudniu rosła do 1,3 tys. zł a w grudniu nawet do ponad 2 tys. Po zmianach zaliczka na całym rok jest równa, ale wyższa niż w pierwszych miesiącach roku ubiegłego” – tłumaczył Sarnowski. Nie jest to jednak kazus nauczycieli.



– Chcemy zaproponować rozwiązanie, które sprawi, że nie tylko w rozliczeniu rocznym nie będzie różnic w wysokości podatku w stosunku do ubiegłego roku, ale także aby nie było ich na etapie naliczania zaliczek. W drodze rozporządzenia zmienimy zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy. W rezultacie dla osoby zarabiającej 12,8 tys. zł brutto zaliczki będą liczone w taki sposób, aby były równe zaliczkom z ubiegłego roku. Co więcej, wyższa nadpłata ze stycznia zostanie zaliczona na poczet zaliczki z lutego” – powiedział wiceminister finansów.

Rozporządzenie najpóźniej w przyszłym tygodniu

W czwartek wiceminister finansów Piotr Patkowski dopowiedział, że rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek ukaże się najpóźniej w przyszłym tygodniu.

Polski Ład to duża reforma i na początku mogą pojawić się pewne niejasności. Mamy świadomość, że takie niejasności i nieścisłości są i chcemy je rozwiązać jak najszybciej, aby osoby, które na Polskim Ładzie korzystają, mogły te korzyści widzieć jeszcze w styczniu, lutym — powiedział wiceminister w rozmowie z PAP.

Wiceminister dodał, że resort finansów prowadzi szeroką akcję szkoleniowo-informacyjną dotyczącą zasad wprowadzonych przez Polski Ład. Zgodnie z jego słowami, szkolenie skierowane jest również do niezależnych księgowych, i doradców podatkowych.

– Wczoraj Ministerstwo Edukacji Narodowej rozmawiało z kuratorami na temat zasad Polskiego Ładu, więc jeśli nauczyciele mają nadal wątpliwości, mogą uzyskać informacje od kuratorów. Podobnie odpowiednie wyjaśnienia uzyskały służby mundurowe – powiedział.

