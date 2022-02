Na ratunek Polskiemu Ładowi. Nowa rola Janusza Cieszyńskiego

Były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który opuścił MZ po aferach respiratorowej i maseczkowej, do współpracy z rządem wrócił stosunkowo szybko. W sierpniu 2020 roku po tym, jak namnożyły się wątpliwości wokół zakupów respiratorów od firmy E&K (nadal trwa odzyskiwanie środków od tej firmy), Cieszyński odszedł z resortu. Jednak wrócił do pracy przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwietniu 2021 roku, zasiadając w Radzie do Sprawy Cyfryzacji, jako wiceprzewodniczący tego gremium.

W czerwcu tego samego roku Janusz Cieszyński wrócił do rządu, powołano go na sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, odpowiedzialnego za cyfryzację. Teraz, jak opisywały „Fakty” TVN, Cieszyński ma też włączyć się w naprawianie Polskiego Ładu.

Kto poprawia Polski Ład? „Cieszyński się nie przyznaje, ale go broni”

Cieszyński na antenie TVN24 w programie Konrada Piaseckiego odcinał się od tego typu doniesień (opublikował je Onet) i nazywał plotkami. Jednak jak wynika z ustaleń Jakuba Sobieniowskiego z „Faktów”, rzeczywiście powstał specjalny zespół do poprawienia Polskiego Ładu i jest w nim były wiceminister zdrowia. Jak tłumaczył rzecznik rządu Piotr Müller, którego wypowiedź przywołano w materiale, to w tym zespole Cieszyński zajmuje się „zadaniami, które wynikają z funkcjonowania nie tylko jako ministra (od – red.) cyfryzacji, ale również ministra w Kancelarii Premiera”.

– Janusz Cieszyński nie przyznaje się do poprawiania Polskiego Ładu, ale go broni, mimo że do flagowego programu PiS-u i rządu od początku roku wprowadzono 852 poprawki – mówił w materiale Sobieniowski.

Polski Ład, którego podatkowe założenia zaczęły funkcjonować 1 stycznia 2022 roku, zamiast wzrostu w sondażach, przyniósł Prawu i Sprawiedliwości szereg problemów. W Ministerstwie Finansów stanowiska stracili szef resortu Tadeusz Kościński, wiceminister Jan Sarnowski, a także dyrektor generalna Renata Oszast.

