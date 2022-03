Będą zmiany w Polski Ładzie. Artur Soboń zapowiada, że rząd tym razem wysłucha ekspertów

Pod koniec stycznia rządzącym zabrakło argumentów, by przekonywać, że Polski Ład jest dobrze przygotowaną reformą podatkową i jeśli coś w nim szwankuje, to są to drobiazgi. Krytyka była powszechna, a zarzuty konkretne. Do naprawiania uchybień został powołany „człowiek do zadań specjalnych”, czyli Artur Soboń, niedługo później ze stanowiskiem pożegnał się minister finansów Tadeusz Kościński i wiceminister Jan Sarnowski, którzy monitorowali przygotowywanie przepisów podatkowych. Włos z głowy nie spadł za to Mateuszowi Morawieckiemu, choć to on był twarzą Polskiego Ładu i najgłośniej przekonywał o korzyściach, jakie wkrótce przytłaczająca większość podatników ma odczuć w związku z Polskim Ładem.

Polski Ład. Artur Soboń ogłosi propozycje zmian

W czwartek o godzinie 9:45 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem premiera oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia. Poruszone zostaną na niej nowe elementy tzw. tarczy antyputinowskiej oraz propozycje zmian w podatkach. W środę zapowiedział to Artur Soboń.

„Jutro rano pokażę opinii publicznej i przekażę do konsultacji społecznych zmiany w PIT. Dialog ten traktuję serio i czekam na uwagi, bez których nie będzie dobrego projektu.W czwartek zapraszam księgowych i doradców podatkowych, w piątek przedsiębiorcy, pracodawcy, dostawcy IT” – napisał na swoim profilu na Twitterze wiceminister.

O jakie zmiany może chodzić? „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zmiana ma polegać na likwidacji ulgi dla klasy średniej. Z kolei z ustaleń "Business Insider Polska" wynika, że chodzi o obniżkę stawek podatkowych PIT – z obecnych 17 do 12 proc.

Wszystkie grupy, które do konsultacji Polskiego Ładu zostały zaproszone na etapie prac legislacyjnych, krytykowały rządzących za ekspresowe tempo prac. Doszło do tego, że eksperci podatkowi musieli zdecydować, które uchybienia w projektach mogą wyrządzić najwięcej szkód i w trakcie konsultacji koncentrowali się na tych kwestiach, pomijając mniej istotne nieprawidłowości. „Mniej istotne” to oczywiście pojęcie bardzo względne, bo wszystkie błędy szybko wyszły na jaw i spowodowały krytykę całego programu. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem zaproszenie nie będzie miało charakteru fasadowego i rząd naprawdę będzie skłonny wysłuchać praktyków.

Czytaj też:

Polacy o Polskim Ładzie. Większość nie rozumie, nieliczni skorzystali