Sejm przegłosował obniżkę podatku dochodowego

Sejmu uchwalił znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym. W ramach zmian, pierwsza stawka podatkowa PIT została obniżona z 17 do 12 proc. Jest to element naprawiania Polskiego Ładu. Nowelizacja ustawy ma na celu zastąpić kontrowersyjną ulgę dla klasy średniej, która miała być elementem programu.

Nowelizacja zakłada obniżenie od 1 lipca 2022 r. stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali.

– Tak daleko idące zmiany w trakcie roku podatkowego, to faktycznie coś, z czym się raczej nie spotykaliśmy. Zasada jest taka, że jeśli w czasie roku podatkowego, to albo neutralnie, albo na korzyść podatnika – powiedział 11 kwietnia na antenie Polskiego Radia 24.

Obniżenie podatku. Zmiany obejmą 96 proc. Polaków

Zmiany w pierwszym progu podatkowym będą bardzo mocno odczuwalne dla budżetu państwa. Jak powiedział Artur Soboń, w widełkach zarobków do 120 tys. złotych mieści się bowiem aż 96 proc. Polaków.

– Do kwoty 120 tys. złotych rocznie będzie się płaciło mniej. To dotyczy nawet 96 proc. Polaków. Całość tych przepisów będzie obowiązywała od 1 stycznia, ale w zaliczkach będziemy to widzieć już od 1 lipca, jeśli uda nam się to przeprocedować – wyjaśnił wiceminister. – Mówimy do uczestników rynku: Zostawiamy Wam więcej w kieszeni. To 15 miliardów złotych w tym roku. Chodzi o podzielenie się ryzykiem i częściowe zdjęcie go z podatników. To zwiększenie deficytu, ale w zamian mamy stabilny system podatkowy i impuls rozwojowy w realiach wojny. Złe czynniki są z zewnątrz, ale sama gospodarka jest zdrowa – dodał.

Czytaj też:

Rząd naprawia Polski Ład. Morawiecki: Likwidujemy słusznie krytykowaną ulgę dla klasy średniej