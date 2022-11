Podatek cukrowy do zmiany. Obejmie dodatkowe produkty

Podatek cukrowy wprowadzono na początku 2021 r. Ustawodawca przekonywał, że głównym celem nowej daniny nie było zwiększenie wpływów do budżetu, lecz „wspieranie prozdrowotnych wyborów konsumentów” poprzez ograniczenie spożycia słodkich napojów. Wpływy z opłaty zasilają budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, który przeznacza je m.in. na refundację produktów leczniczych stosowanych w leczeniu cukrzycy czy działania edukacyjno-profilaktyczne.

Rosną wpływy z podatku cukrowego

Dyskusyjnym jest, czy udało się osiągnąć ce; „prozdrowotny” (później wyjaśnimy, dlaczego jest to wątpliwe). Na pewno zyskał jednak budżet: w pierwszym półroczu 2022 r. wpływy z podatku cukrowego wyniosły 807,3 mln złotych, czyli o 9,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – informuje „Rzeczpospolita”. Od stycznia do sierpnia 2022 opłata przyniosła już natomiast 1,127 mld zł. Zaskakujące jest to, że wpływy rosną, choć zmniejsza się liczba płatników: w styczniu 2021 r. podatek cukrowy płaciło 681 firm, a w czerwcu bieżącego roku – 481.

Co zaś się tyczy wpływania na racjonalne decyzje konsumentów: producenci napojów robią co mogą, by ich napoje nie „załapały się” na podatek: zastępują w tym celu cukier słodzikami albo zmniejszają pojemność butelek.

Ministerstwo chce znowelizować przepisy o podatku cukrowym

„Rzeczpospolita” poinformowała, że resort finansów pracuje nad nowelizacją przepisów. Ministerstwo już wcześniej informowało, że chce usunąć z ustawy błędy i sprzeczności, ale pod przykrywką naprawiania przepisów może pójść dalej.

Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków, wyliczył, że nowelizacja może poszerzyć zakres podatku, tak że obejmie on także napoje z dodatkiem soków, bez cukru, a także soki, zupełnie bez cukru – za to z dodatkami uszlachetniającymi, jak witamina C czy wapń.Nowa wersja ustawy przewiduje też opodatkowanie napojów przekazywanych na cele charytatywne, np. do banków żywności.

KrajowaUnia Producentów Soków złożyła protest w tej sprawie.

