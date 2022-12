Paliwa bez akcyzy na dłużej. Prezydent podpisał ustawę obniżającą ceny

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która m.in. utrzymuje zamrożenie akcyzy na paliwa płynne do 30 czerwca 2023 roku, czyli na kolejne pół roku. Od 1 stycznia przestanie obowiązywać jednak obniżony VAT.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Z nielicznymi wyjątkami wejdzie ona w życie 1 stycznia 2023 roku.

Akcyza na paliwa pozostaje zamrożona

Jednym z wielu elementów podpisanej przez prezydenta ustawy jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Oznacza to, że mimo faktu, że ze względu na sprzeciw Komisji Europejskiej, wróci dotychczasowa stawka podatku VAT, to akcyza, za którą bezpośrednio odpowiada rząd, nadal zostanie zamrożona i nie będzie doliczana do ceny paliwa. Można zakładać, że dzięki temu wzrost cen paliw na stacjach od 1 stycznia nie będzie aż tak odczuwalny.

Hybrydy bez akcyzy do 2029 roku

Niektórych kierowców zainteresuje także inny zapis, podpisanej 21 grudnia ustawy. Chodzi o wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2029 r., zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm sześciennych. Rząd przedłuża więc zachęty podatkowe dla osób, które zdecydują się na zakup samochodów z napędem hybrydowym.

