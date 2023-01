PIT za 2022 rok. Zbliża się czas składania deklaracji

Do końca stycznia pracodawcy mają obowiązek rozesłania informacje o rozliczeniach swoich pracowników i zleceniobiorców do urzędu skarbowego. Z kolei zatrudnieni muszą dostać swoje rozliczenia do końca lutego. Zeznania podatkowe można składać od 15 lutego.

Kiedy najwcześniej można rozliczyć PIT za 2022 rok?

Aby podatnicy mogli się rozliczyć elektronicznie, Ministerstwo Finansów musi uruchomić specjalne bramki do wysyłki PIT. Stanie się to w lutym, więc nie ma szans, by wcześniej zrobić to z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jeśli komuś bardzo się śpieszy – a dysponuje już kompletem informacji o dochodach za poprzedni rok – może rozliczyć się z wykorzystaniem komercyjnego programu albo tradycyjnie, za pomocą papierowych formularzy.

Podatki 2022. Rozliczenie będzie na nas czekać

Podatnicy nie będący przedsiębiorcami mają ułatwione zadanie, bo ich rozliczenie zostanie przygotowane automatycznie. Wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację.

Usługa uwzględnia formularze PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36.

„W zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia”- czytamy w komunikacie KAS.

Deklaracje podatkowe zostaną udostępnione 15 lutego 2023 roku. Jeśli podatnik nie zaloguje się w ogóle na swoje konto albo zaloguje, ale nie zaakceptuje przygotowanego zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych.

Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni.

Kiedy zwrot podatku?

Nawet szybka wysyłka rozliczenia PIT-37 czy PIT-36 w styczniu albo na początku lutego 2023 r. nie przyspieszy zwrotu podatku. Termin liczony będzie od 15 lutego 2023 roku. Organ podatkowy ma 45 dni na zwrot podatku, licząc od dnia 15 lutego lub dnia złożenia elektronicznej deklaracji PIT (po dniu 15 lutym).

