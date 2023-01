Naprawianie Polskiego Ładu. Wyjątkowo można zmienić formę opodatkowania za 2022 rok

Przedsiębiorcy osiągający w 2022 r. dochody opodatkowane podatkiem liniowym oraz ryczałtowcy mają prawo zmienić zdanie co do sposobu opodatkowania i zdecydować się na skalę podatkową nawet po zakończeniu roku. To wyjątkowa sytuacja.

Ekonomiści i prawnicy ostrzegali, że Polski Ład w kształcie, jakie obowiązywał 1 stycznia 2022 roku, jest niedopracowany i wymagać będzie szybkich zmian. Tak też się stało – już w pierwszych dniach stycznia minister finansów musiał wprowadzić rozporządzenie, które łagodziło fiskalne skutki reformy. Następne miesiące przyniosły kolejne zmiany, a w lipcu 2022 roku dokonano daleko idących ustępstw i w ogóle zrezygnowano z niektórych najbardziej problematycznych postanowień Polskiego Ładu. Komu się opłaca przejście na skalę podatkową Ze względu na to zamieszanie ustawodawca zdecydował się na odstępstwo od zasady, że przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania na dany rok podatkowy na początku roku i ustanowił przepisy pozwalające wstecznie na jej zmianę na 2022 r. To rozwiązanie jest jednak dostępne wyłącznie dla tzw. liniowców i ryczałtowców, którzy zechcą na 2022 r. przejść na skalę podatkową. Takie rozwiązanie może być dla niektórych z nich korzystne z uwagi na obniżenie w połowie 2022 r. stawki podatku w pierwszym progu skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc. Uwaga:Wsteczna zmiana formy opodatkowania ma kilka pułapek, na które muszą być szczególnie wyczuleni podatnicy na ryczałcie. Choć skala podatkowa może na pierwszy rzut oka wydawać się atrakcyjna, to trzeba sprawdzić, czy przy zmianie nie będzie trzeba dokonać dopłaty składki zdrowotnej. Zmiana opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową jest obwarowana wymogiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Problem będą mieć przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie odtworzyć wszystkich wystawionych w 2022 roku faktur. Zamiana ryczałtu czy podatku liniowego za 2022 rok na skalę podatkową dotyczy tylko minionego roku. Jeśli przedsiębiorca zechce pozostać na skali w 2023 roku, będzie musiał złożyć oświadczenie do 20 lutego 2023 r. Czytaj też:

