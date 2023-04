Miasta biją się o podatników. Organizują loterie

Im więcej podatników rozliczy się z PIT w danym mieście, tym więcej pieniędzy to miasto dostanie. A żeby rozliczyć podatek dochodowy w konkretnym mieście, wcale nie trzeba być w nim zameldowanym, wystarczy, że w formularzu poda się odpowiednie miejsce zamieszkania. Nic więc dziwnego, że polskie metropolie walczą o podatników. Na tej walce sporo mogą zyskać zwykli obywatele.

Zniżki na bilety

Na atrakcyjne rabaty mogą liczyć ci, który z podatku PIT rozliczą się we Wrocławiu. Będą mogli przystąpić do programu „Nasz Wrocław”, co daje m.in. możliwość skorzystania z 25-proc. zniżki na bilety okresowe komunikacji miejskiej, darmowe wejściówki do ZOO, czy nawet 50 proc. zniżki u partnerów akcji.

Tańszymi biletami kusi także Kraków. Rozliczenie podatków w mieście umożliwia korzystanie ze specjalnej karty, dzięki której można korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej i wejściówek do instytucji kultury.

Wśród miast przyciągających podatników zniżkami znalazły się też Katowice, które oferują osobom rozliczającym tam podatek kartę zniżkową m.in. na obiekty sportowe i kulturalne.

Loteria podatkowa

Część miast próbuje skusić podatników loterią podatkową. „Rozlicz PIT w Lublinie i wygraj samochód” - kuszą władze stolicy Lubelszczyzny. Główną nagrodą w loterii jest auto o napędzie hybrydowm, ale w loterii można też wygrać pieniądze — od 1 do 2 tys. złotych.

Z kolei w łódzkiej loterii podatkowej do wygrania są tylko pieniądze. Za to spore. Nagroda główna to 100 tys. złotych. Przyznawane są też nagrody specjalne, tygodniowe i miesięczne, po 10 tys. złotych.

