Faktury w nowej wersji. Od 1 września duże zmiany

Zmiany w fakturowaniu wejdą w życie już od początku września. Wszystko przez ustawę, na mocy której KSeF stanie się obowiązkową metodą wystawiania faktur. Jak będzie wyglądać proces przejścia na nowy obowiązkowy system rozliczeń? Co jeszcze zmieni się w najbliższych miesiącach lub latach?

Czym jest KSeF?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania rozliczeń drogą elektroniczną. Jest jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, tuż obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Start programu pilotażowego miał miejsce od października do grudnia 2021 roku.

Z początkiem 2022 roku KSeF udostępniono jako dobrowolny system. Mogą z niego skorzystać:



przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT;

przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT;

podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Terminy wprowadzania zmian

Przedsiębiorcy mogą już teraz zacząć korzystać z nowego systemu. Należy mieć jednak na uwadze, że 1 września 2023 pojawi się kolejna wersja aplikacji do fakturowania. KSeF stanie się obowiązkowym systemem rozliczeń dopiero od czerwca 2024 roku. Wtedy przejść na niego będą musiały wszystkie duże firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają czas na zmiany do 1 stycznia 2025 roku.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w okresie od stycznia 2022 roku do początku sierpnia 2023 wystawiono ok. 67 000 e-faktur w KSeF. Z systemu korzysta niecały 1000 podmiotów.

Pierwszy etap przejścia na KSeF

Od września wejdzie w życie druga wersja systemu, która będzie działać aż do czerwca 2024. W tym czasie przedsiębiorcy mogą zapoznać się z obsługą systemu i sposobem wystawiania rozliczeń. Wprowadzone zmiany mogą zwiększyć zainteresowanie systemem KSeF przez duże firmy oraz sektor MŚP.

„W czwartym kwartale 2023 roku planujemy udostępnienie dokumentacji technicznej do pozostałych funkcjonalności, a w szczególności do trybu awaryjnego. Planujemy również udostępnienie aplikacji mobilnej KSeF umożliwiającej wystawianie oraz dostęp do e-faktur” – Ministerstwo Finansów dla PAP

Zmiany w fakturach zaliczkowych

1 września pojawią się nie tylko zmiany w systemie fakturowania. Wejdą w tym czasie w życie również nowe zasady dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych. Podatnik nie będzie zobowiązany do wystawiania tego typu dokumentów. Warunkiem jest to, aby całość lub część zapłaty otrzymana została w tym samym miesiącu.

Zasady będą miały zastosowanie w przypadku faktur wystawianych w szczególnych terminach, czyli:



30. dni od dnia wykonania usług — w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a;

60. dnia od dnia wydania towarów — w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;

90. dnia od dnia wykonania czynności — w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c;

z upływem terminu płatności — w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4;

w przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

Oprócz tego dokumenty nie mogą być wystawione 60 dni przed:



dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

otrzymaniem części zapłaty za dokonanie dostawy towaru lub wykonaniu usługi.

