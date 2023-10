Rozbieżności w sprawie wpływów z VAT. Rzeczniczka ministerstwa zabiera głos

Jeżdżąc po Polsce Mateusz Morawiecki nieustannie przypomina, że za Platformy Obywatelskiej programy społeczne nie były możliwe, bo pieniądze były rozkradane przez mafie VAT-owskie.

Dr Sławomir Dudek ma inne wyliczenia ws. wpływów z VAT

Dr Sławomir Dudek, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, obecnie szef Instytutu Finansów Publicznych, powiedział „sprawdzam”, zrobił swoje wyliczenia i przekonywał w rozmowie z serwisem money.pl, że liczby, o których w kontekście wyłudzeń mówi Morawiecki, nie są prawdziwe, gdyż wyliczenia Komisji Europejskiej wskazują na dużo mniejsze kwoty.

– Bieżące dane o VAT za ten rok są bardzo słabe, a są one niejako barometrem gospodarki. Po siedmiu miesiącach dochody budżetu z VAT zwiększyły się o 5,9 proc. Konsumpcja natomiast wzrosła o blisko 12 proc. – głównie za sprawą inflacji. A do tego w tym roku powrócono do wyższych stawek VAT za prąd, gaz i paliwo, co według wyliczeń resortu finansów, powinno w tym roku dać dodatkowe dochody na poziomie 26 miliardów zł – stwierdził w rozmowie z money.pl dr Dudek.

Przypomniał, że podczas „debaty wyborczej” w TVP Morawiecki mówił, że odebrał mafiom VAT-owskim 260 mld zł. – Otóż nie – mówi Dudek.

„Gdzie się podziała druga połowa 800 plus”?

– Uszczelnienie luki VAT dało w ostatnich latach od 20 do 30 mld zł dodatkowych dochodów rocznie.Czyli w najbardziej optymistycznym wariancie byłaby to zaledwie połowa programu 800 plus.A gdzie druga połowa 800 plus? Gdzie 13. i 14. emerytura? Gdzie 300 plus? Gdzie sołtysowe? Gdzie koszty wcześniejszych emerytur? Łącznie wszystkie te transfery socjalne trzeba finansować z długu i z nowych podatków. A tego już premier nie powiedział. Gdyby jednak podliczyć wszystkie wydatki, jakie miały być owocami uszczelnienia, to mamy do czynienia z cudem na miarę biblijnego rozmnożenia chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim – przekonywał dziennikarza money.pl.

Dodał, że Ministerstwo Finansów nie podało danych o VAT za sierpień. Do 2015 roku praktyką było podawanie ich do 15. dnia każdego miesiąca publikował dane budżetowe, ale Zjednoczona Prawica zaczęła od tego odchodzić. Przetrzymanie informacji i wpływach z Vat o półtora miesiąca Dudek łączy ze zbliżającymi się wyborami. – Z moich odsłuchów wynika, że dochody z VAT-u nie wyglądają dobrze – powiedział.

Dochody z VAT. Odpowiada rzecznik Ministerstwa Finansów

Do zarzutów tych ustosunkowała się rzecznik Ministerstwa Finansów Patrycja Dudek. W oświadczeniu dla PAP napisała, że głównym powodem obniżenia prognozy dochodów z VAT w tym roku było nieuwzględnienie tarczy żywnościowej w pierwotnej ustawie budżetowej na bieżący rok.

– Ponadto na wyniki VAT w I półroczu br. miały również wpływ podwyższone zwroty wynikające ze znacznie szerszej niż w tym roku tarczy antyinflacyjnej w roku ubiegłym. Innymi słowy, niższe od pierwotnie zakładanych wpływy z VAT były w dużej mierze efektem działań pomocowych Państwa, mających na celu obniżenie presji inflacyjnej i pomoc gospodarstwom domowym – tłumaczy Patrycja Dudek.

Jej zdaniem czynienie pod adresem rządu zarzutów o wysokość dochodów z VAT na kilka dni przed wyborami to element gdy politycznej, a nie chęć rzeczowego zajęcia się tematem.

