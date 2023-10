Firmy uciekają do krajów z niższym podatkiem. UE pracuje, by to zmienić

Z powodu przenoszenia zysków za granicę w 2019 r. straty Niemiec z tego tytułu wyniosły 23 mld dolarów, a Wielkiej Brytanii 21 mld dol. Jednocześnie ponad połowa przychodów CIT Irlandii i Luksemburga pochodziła właśnie z przenoszenia zysków przez firmy – wylicza Polski Instytut Ekonomiczny, który przeanalizował zapisy dyrektywy „Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)”.

UE chce ujednolicić CIT w różnych krajach

W latach 1985-2018 r. średnia globalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych spadła dwukrotnie tj. z 49 do 24 proc. Przypisuje się to właśnie rozwojowi agresywnej konkurencji podatkowej. O ile na początku lat 90. średnia stawka CIT w krajach UE rosła do blisko 35 proc., o tyle od początku XXI w. następował dynamiczny spadek.

Wraz z decyzjami o niższych stawkach podatkowych, spadało także efektywne opodatkowanie CIT. Występująca między europejskimi krajami konkurencja podatkowa i postępujące procesy optymalizacji wśród korporacji wielonarodowych doprowadziły do niższego opodatkowania. W latach 2012-2022 r. efektywna stawka CIT na Malcie, we Francji oraz na Węgrzech obniżyła się o kolejno o 9, 8 i 8 pkt. proc. Do dziś obserwujemy duże rozwarstwienie między państwami. Najwyższy poziom efektywnego CIT w 2022 r. odnotowano w Hiszpanii, Niemczech i Francji – kolejno 29, 29 i 26 proc. Najniższy zaś w Bułgarii, Estonii i na Węgrzech – 9, 10 i 11 proc.

W 2015 r. aż 36 proc. zysków międzynarodowych korporacji osiągniętych poza krajem ich siedziby zostało przesuniętych do rajów podatkowych. W Unii Europejskiej największymi przegranymi tej sytuacji są kraje, które utrzymują wysokie opodatkowanie zysków przedsiębiorstw.

Co reguluje dyrektywa BEFIT?

Głównym założeniem dyrektywy BEFIT (a Business in Europe: Framework for Income Taxation) jest określanie podstawy opodatkowania przez korporacje międzynarodowe według wspólnych reguł. Beneficjentami zmian będą zarówno kraje, które dzisiaj tracą najwięcej konkurencji podatkowej np. Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania, oraz państwa do których transferowany jest zysk np. Holandia, Belgia, Irlandia czy Luksemburg.

European Tax Observatory szacuje, że obowiązywanie minimalnej stawki efektywnego opodatkowania na poziomie 15 proc. będzie wiązać się z wyższymi wpływami budżetowymi w skali UE o co najmniej 86,6 mld euro. Głównymi beneficjentami nowej propozycji będą Belgia, Niemcy i Irlandia. Wzrost wpływów podatkowych w tych państwach wyniesie kolejno 21,8, 15,6 i 13,7 mld euro.

