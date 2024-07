Zapłacisz więcej za to, że masz psa. Wiele innych opłat również w górę

W ciągu 2 lat podatki i opłaty lokalne wzrosły aż o blisko 30 proc. W 2022 r. maksymalna stawka za lokal mieszkalny wynosiła 0,89 zł za 1 m2. W tym roku jest to 1,15 zł. Dla 75 metrowego lokalu mieszkalnego oznacza to wzrost opłaty rocznej o 19,50 zł. W przypadku 150 metrowego biura z 25,74 zł za 1 m2, do 33,10 zł. A więc roczna opłata w górę aż o 1104 zł.

W 2025 r. minimalna podwyżka

Podwyżka opłat lokalnych w 2025 r. nie będzie już tak wysoka, wzrost wyniesie 2,7 proc. Przykładowo: w 2025 roku maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wzrosną o 0,03 zł za 1 m2, a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 0,89zł za 1 m2. Nowe stawki wyniosą odpowiednio 1,18 zł i 33,99 zł za 1m2. Dla posiadacza mieszkania 50m2 oznacza to wzrost podatku o 1,50 zł, a przedsiębiorca za 100 metrowe biuro zapłaci w 2024 roku o 89 zł więcej.

- Pamiętajmy, że obwieszczenie, które wyda Minister Finansów określi najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Gdańsk w roku 2024 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie. Trudno spodziewać się, że w 2025 roku będzie inaczej – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

Podatek od psa

Należy pamiętać, że wzrost opłat lokalnych dotyczy nie tylko lokali, ale również zwierząt. Podatek od posiadania czworonoga może wzrosnąć w 2025 roku o niecałe 5 zł, ze 173,57 zł do 178,26 zł. Istnieją pewne wyjątki, które zwalniają pewne osoby z obowiązku płacenia podatku od psa. Osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a ich zwierzak pełni funkcję psa asystującego, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby powyżej 65 roku życia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, są zwolnione z tego obowiązku.

Ministerstwo Finansów zaleca również sprawdzenie stron internetowych poszczególnych gmin, ponieważ niektóre z nich mogą wprowadzić dodatkowe zwolnienia, na przykład dla osób, które adoptują zwierzęta ze schroniska lub posiadają psy zidentyfikowane za pomocą chipa.

Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 6,38 zł za dobę (obecnie jest to 6,21 zł).

Wzrost podatków też w transporcie

Niemała podwyżka czeka również firmy transportowe. Przykładowo podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej, odpowiednio wyniesie:

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1204,87 zł zamiast dotychczasowych 1173,18 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2009,96 zł w miejsce 1957,124 zł, powyżej 9 ton – 2411,93 zł zamiast aktualnych 2348,52 zł.

Dla posiadaczy autobusów o mniejszej liczbie siedzeń tj. do 22 poza kierowcą, stawka podatku wzrośnie o 74,88 zł i wyniesie 2848,04 zł. Przy minimum 22 miejscach siedzących podatek będzie kosztował przedsiębiorców 3600,68 zł co stanowi wzrost o 94,66 zł.

Ostateczne maksymalne stawki podatków lokalnych poznamy po ogłoszeniu obwieszczenia, które najprawdopodobniej ukaże się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

