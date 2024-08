Będą zmiany w lubianej uldze PIT. Dziś pozwala zaoszczędzić średnio 2 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna to, obok programów dofinansowań, jeden ze sposobów na zmniejszenie kosztów wymiany starych źródeł ciepła. Tę ulgę podatkową można uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

Przepisy wprowadzające ulgę termomodernizacyjną weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Uzupełniającym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określania wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Termomodernizacja oznacza przeprowadzenie zmian w budynku, które prowadzą do zmniejszenia jego zapotrzebowania na ciepło.

Prawo do obniżenia zobowiązania podatkowego o koszty termomodernizacji przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom mieszkalnych domów jednorodzinnych. Dotyczy to także budynków w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje budynków będących w budowie (nie oddanych do użytku).

Ulga termomodernizacyjna – co obejmuje?

ocieplenie budynku, w tym jego ściany, dach, fundamenty i płyty balkonowe,

wymianę pieca na kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy, a także na paliwa stałe (spełniające określone wymogi ekologiczne),

zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej (w tym systemu ogrzewania elektrycznego) lub instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

przyłączenie domu do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej,

instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak pompa ciepła i panele fotowoltaiczne

wymianę okien, drzwi, węzła cieplnego i systemu wentylacji,

W ramach ulgi termomodernizacyjnej 2024 można odliczyć koszty związane z zakupem materiałów i urządzeń potrzebnych do pracy. Zakres obejmuje również wszystko, co jest związane z demontażem starych systemów i montażem nowych, w tym opłacenie pracowników.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczyć ulgę termomodernizacją można w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). Koniecznie trzeba udokumentować poniesione koszty, przedstawiając fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT lub zawierającą podatek od wartości dodanej, która została wystawiona przez podmiot państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ulgę termomodernizacją odliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym PIT od:

dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,

dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,

przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Łączna kwota ze wszystkich prac termomodernizacyjnych nie może być w 2024 roku większa niż 53 000 zł.

Z danych resortu finansów za 2022 r. wynika, że średnio jeden podatnik odpisał w ten sposób od dochodu ponad 18,6 tys. zł. To daje podatek niższy o ponad 2 tys. zł. To więcej niż w przypadku bardzo popularnej ulgi na dziecko.

Propozycja zmian

W ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o toczących się pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jedna ze zmian obejmuje ulgę termomodernizacyjną. Jak powiedzieliśmy, dziś wydatki poniesione przez podatnika m.in. na ocieplenie budynku, montaż pompy ciepła czy paneli fotowoltaicznych można odliczyć od podstawy opodatkowania PIT. Do udokumentowania wydatków konieczna jest faktura VAT.

— To okazało się problemem w przypadku, kiedy projekty termomodernizacyjne współfinansuje czy też współorganizuje gmina i to gmina otrzymuje zapłatę od podatnika. Chodzi o to, że gmina nie zawsze jest podatnikiem VAT i nie zawsze może wystawić fakturę. Ludzie nie mogli korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli płatność szła na rzecz gminy, bo nie mieli faktury. Poprawiamy ten przepis i po zmianie podstawą ulgi będzie dowód wpłaty na rzecz gminy – powiedział w rozmowie z PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Szersze grono beneficjentów ulgi

W ocenie Nenemana innym korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest poszerzenie grona organizacji pozarządowych, które mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

—Zmiana spowoduje objęcie zwolnieniem dochodów wszystkich organizacji pozarządowych — w części przeznaczonej na działalność ściśle określoną w ustawie o OPP (sfera zadań publicznych), z wyłączeniem działalności gospodarczej. W konsekwencji zakres zwolnienia będzie szerszy niż dotychczas. To jest coś, o co bardzo zabiegają organizacje pozarządowe, to wiele ułatwia, a koszt tego rozwiązania to 17 mln zł. To nieduże koszty, ale uproszczenie – i po stronie organizacji pozarządowych, i po stronie administracji – jest duże i znika w ten sposób kolejne pole do konfliktu – wyjaśnił wiceminister.

