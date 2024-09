Radykalna zmiana w podatku VAT. Co podrożeje, a co stanieje?

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy, który przewiduje istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. Jednym z kluczowych elementów propozycji jest podwyżka stawki VAT na dostawy konopi siewnej, używanej zarówno do palenia, jak i inhalacji bez spalania, z dotychczasowych 8 proc. do 23 proc. Resort argumentuje, że nie ma podstaw do utrzymywania preferencyjnej stawki VAT dla tego typu produktów.

Kolejną istotną zmianą jest objęcie stawką 0 proc. VAT ratowniczych statków i łodzi używanych na morzu, które nie są klasyfikowane jako pełnomorskie. Obecne przepisy umożliwiają zastosowanie tej preferencyjnej stawki tylko dla pełnomorskich jednostek ratowniczych, co Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć, korzystając z uprawnień przewidzianych w Dyrektywie VAT.

Obniżona stawka VAT na wyroby medyczne

Projekt ustawy przewiduje również utrzymanie 8 proc. stawki VAT dla wyrobów medycznych, które były dopuszczone do obrotu na podstawie poprzednich przepisów. Chociaż obniżona stawka miała obowiązywać do maja 2025 roku, resort uznał, że produkty te, o ile spełniają wymagane normy, powinny nadal korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Resort planuje także zmiany dotyczące stawek VAT na tzw. żywe koniowate, takie jak konie, osły, muły i osłomuły. Obecnie obowiązujące preferencyjne stawki mają zostać zlikwidowane, co oznacza, że VAT na te zwierzęta zostanie podniesiony do 23 proc., co jest zgodne z unijną dyrektywą w tej sprawie.

Ministerstwo zamierza także doprecyzować przepisy dotyczące opodatkowania VAT-em nawozów, środków ochrony roślin oraz pasz i karm dla zwierząt. Nowe regulacje mają na celu wyeliminowanie niejasności w interpretacji przepisów oraz zapobieganie zakłóceniom konkurencji na rynku.

Interesującym elementem projektu jest propozycja obniżenia VAT na kubeczki menstruacyjne z 23 proc. do 5 proc. Ministerstwo chce w ten sposób ujednolicić stawki na produkty higieniczne dla kobiet, wśród których już teraz podpaski i tampony są opodatkowane stawką 5 proc.

Projekt ustawy przewiduje także przedłużenie do 2026 roku funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na gaz w systemie gazowym, energię elektryczną oraz prawa do emisji gazów cieplarnianych. Ma to na celu utrzymanie szczelności systemu podatkowego oraz korzystnego wpływu regulacji na podmioty dokonujące transakcji na giełdzie.

Resort proponuje również zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, zastępując go systemem raportowania transakcji przez agentów rozliczeniowych. Zmiana ta ma na celu uchylenie przepisu, który nakładał na podatników karę za brak współpracy między kasą a terminalem.

Nowe przepisy dotyczące akcyzy

Projektowana nowelizacja ustawy przewiduje także wprowadzenie zwolnienia z akcyzy dla samochodów osobowych, które są czasowo zarejestrowane w kraju w celu ich wywozu za granicę. Resort zamierza również wprowadzić zwolnienie z akcyzy dla samochodów osobowych, które są używane w działalności badawczo-rozwojowej, podlegających profesjonalnej rejestracji.

Wszystkie proponowane zmiany mają na celu uproszczenie i dostosowanie przepisów do obowiązujących norm unijnych, a także ułatwienie działalności gospodarczej w Polsce. Ministerstwo Finansów planuje przyjęcie tych regulacji przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2024 roku.

Czytaj też:

Ten piękny kraj potroi podatek dla turystów. Prawie 250 złotych za zwiedzanieCzytaj też:

Podatek od fotowoltaiki. Ministerstwo wyjaśniło, nad czym pracuje