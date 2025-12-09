Podatek od nieruchomości 2026 w górę. Zobacz, ile dopłacisz do swojego mieszkania

Rząd podnosi maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 r., a wiele samorządów od razu sięga po najwyższe możliwe poziomy. Dla pojedynczego gospodarstwa domowego oznacza to zazwyczaj wzrost daniny o kilka lub kilkanaście zł rocznie, ale w skali miasta mówimy już o milionach złotych dodatkowych wpływów. Przykładowo Kraków szacuje, że dzięki podwyżce zasili budżet o ok. 28 mln zł.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na nowy rok tradycyjnie ustalają rady gmin i miast. Jak podkreśla Marek Wielgo z GetHome.pl, podwyżki stawek przestają kogokolwiek zaskakiwać, a coraz częściej samorządy po prostu przyjmują maksima ogłoszone przez Ministerstwo Finansów. W 2026 r. górny limit podatku od mieszkań i domów wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł za mkw, a od gruntów związanych z zabudową mieszkalną – z 0,73 zł do 0,77 zł za mkw.

Radni w wielu dużych miastach zdecydowali się wykorzystać te maksymalne pułapy. Tłumaczą, że dla przeciętnego właściciela domu czy mieszkania to niewielkie dodatkowe obciążenie, natomiast dla lokalnego budżetu – szansa na sfinansowanie potrzebnych inwestycji. Zadłużony Kraków liczy, że dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości sięgną ok. 28 mln zł.

Nie wszystkie samorządy idą jednak tą drogą. W 2026 r. Zielona Góra i Kielce utrzymają dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości, rezygnując z wykorzystania pełnego limitu ustawowego.

Kto podnosi podatki?

Zestawienie przygotowane przez GetHome.pl pokazuje, że w gronie dużych miast najłagodniej fiskalnie wypada Opole, już drugi rok z rzędu określane jako „najbardziej przyjazne podatkowo”. Właściciel domu o powierzchni 200 mkw położonego na 1000-metrowej działce zapłaci tam w 2026 r. 762 zł, czyli o 28 zł więcej niż dotychczas. Na kolejnych miejscach znajdują się m.in. Zielona Góra, gdzie podatek wyniesie 878 zł, oraz Rzeszów z kwotą 888 zł i wzrostem o 40 zł rok do roku.

Poniżej 1000 zł podatku za podobną nieruchomość zapłacą też mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego (920 zł) oraz Kielc (968 zł), które – obok Zielonej Góry – należą do nielicznych miast bez podwyżki na 2026 r.

Podwyżki podatku od nieruchomości to kolejny element rosnących kosztów utrzymania mieszkania. Według danych GUS, w październiku opłaty mieszkaniowe były o 4,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, przy inflacji ogółem na poziomie 2,8 proc. Najmocniej zdrożały wywóz śmieci (o 12,1 proc.), energia elektryczna (o 8,1 proc.) oraz woda (o 6 proc.). Dla wielu właścicieli domów i mieszkań oznacza to coraz większą presję na domowe budżety, choć samorządy przekonują, że bez wyższych stawek trudno będzie im dopiąć miejskie finanse.

