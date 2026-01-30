Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Wypłaty ruszą już w lutym

Seniorzy, których roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. złotych, mogą liczyć na zwrot podatku od trzynastej i czternastej emerytury. W 2026 roku dotyczy to zaliczek na PIT pobranych w 2025 roku. Oznacza to, że emeryci o niższych dochodach, którzy mimo zwolnienia z podatku zapłacili zaliczki od dodatkowych świadczeń, otrzymają je z powrotem.

Zwrot nie przysługuje wszystkim, a jedynie tym, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2 500 zł brutto.

Pieniądze trafią na konto bankowe lub zostaną wysłane przekazem pocztowym, w zależności od wybranej formy w zeznaniu podatkowym. Część seniorów może otrzymać przelew już w lutym, większość jednak w marcu lub kwietniu.

Ile wyniesie zwrot podatku?

Wysokość zwrotu zależy od miesięcznej kwoty emerytury. Oto przykładowe wyliczenia dla 2026 roku:

emerytura 1 500 zł – zwrot 210 zł,

emerytura 1 600 zł – zwrot 234 zł,

emerytura 1 700 zł – zwrot 258 zł,

emerytura 1 800 zł – zwrot 282 zł,

emerytura 1 900 zł – zwrot 306 zł,

emerytura 2 000 zł – zwrot 330 zł,

emerytura 2 100 zł – zwrot 354 zł,

emerytura 2 200 zł – zwrot 378 zł,

emerytura 2 300 zł – zwrot 402 zł,

emerytura 2 400 zł – zwrot 426 zł,

emerytura powyżej 2 500 zł – brak zwrotu,

Kiedy nie dostanie pieniędzy?

Nie tylko emeryci ze świadczeniem powyżej 2 500 zł nie dostaną zwrotu podatku. Część seniorów może również stracić całość lub część pieniędzy należnych z tego tytułu. Pomniejszenie lub brak zwrotu może wynikać m.in. z:

zaległych mandatów,

abonamentu RTV,

innych zobowiązań egzekwowanych przez komornika,

Zwrotu podatku nie otrzymają też osoby, które wcześniej złożyły w ZUS wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek PIT. W takim przypadku zaliczka od trzynastej i czternastej emerytury była już potrącana w trakcie wypłaty świadczenia, dzięki czemu system automatycznie eliminuje nadpłaty i unika podwójnego zwrotu.

