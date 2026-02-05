Spóźnisz się z podatkiem? Grzywna sięga 64 tys. zł

Zbliża się istotny termin dla właścicieli domów i mieszkań. Do 15 marca 2026 roku należy uiścić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób posiadających grunty, budynki lub lokale wyodrębnione prawnie. Jak przypomina Forsal.pl, niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez gminy, jednak samorządy muszą mieścić się w granicach określonych przez ministra finansów. Oznacza to, że stawki mogą się różnić w zależności od miejsca położenia nieruchomości, ale nie mogą przekroczyć ustawowych limitów. Na 2026 rok maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy, natomiast dla powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej sięga 35,53 zł za metr kwadratowy.

Brak terminowej zapłaty podatku nie pozostaje bez konsekwencji. W przypadku opóźnienia naliczane są odsetki, a przy poważniejszych naruszeniach mogą zostać zastosowane sankcje skarbowe. Grzywna w skrajnych sytuacjach może wynieść nawet 64 tysiące złotych. Przepisy przewidują również możliwość zastosowania surowszych środków, włącznie z karą pozbawienia wolności, jeśli sprawa zostanie uznana za szczególnie poważną.

Kto musi zapłacić

Podatek od nieruchomości obejmuje zarówno grunty, jak i budynki oraz lokale wyodrębnione. Obowiązek jego zapłaty spoczywa nie tylko na właścicielach, lecz także na posiadaczach samoistnych oraz użytkownikach wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek można uregulować na kilka sposobów. Właściciele nieruchomości mogą zapłacić go w kasie urzędu gminy lub miasta, dokonać przelewu na wskazany rachunek bankowy albo skorzystać z inkasenta, jeśli taka forma została przewidziana przez samorząd.

W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości co do zasady dzielony jest na cztery raty w ciągu roku. Jeżeli jednak całkowita kwota zobowiązania nie przekracza 100 zł, musi ona zostać zapłacona jednorazowo, właśnie do 15 marca. Terminowe uregulowanie należności jest obowiązkowe i nie istnieje możliwość rezygnacji z zapłaty podatku.

