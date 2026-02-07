Te odliczenia mogą uratować Twój PIT w 2026 roku. Wiele osób o nich zapomina

W lutym większość podatników otrzymuje formularz PIT-11, który stanowi podstawę do rozliczenia podatku dochodowego za poprzedni rok. Sporządzając zeznanie za 2025 rok, warto zwrócić szczególną uwagę na przysługujące odliczenia od dochodu. Ich zastosowanie może znacząco zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty lub zwiększyć kwotę zwrotu.

Ulga podatkowa

Odliczenia od dochodu przysługują zarówno osobom zatrudnionym na etacie, jak i przedsiębiorcom, a także podatnikom, którzy ponosili określone wydatki lub przekazywali darowizny. Wśród podstawowych odliczeń znajdują się składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez podatnika lub płatnika. Część podatników może także odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne — dotyczy to osób rozliczających się podatkiem liniowym, do limitu 11 600 zł, oraz ryczałtowców, którzy mogą odliczyć 50 proc. zapłaconej składki od przychodu.

Popularnym odliczeniem pozostaje ulga na Internet. Pozwala ona odliczyć do 760 zł wydatków poniesionych na dostęp do sieci, przy zachowaniu określonych warunków. W zeznaniu można również uwzględnić ulgę termomodernizacyjną, która umożliwia odliczenie wydatków do 53 tys. zł, pod warunkiem posiadania faktur VAT. Kolejne odliczenia obejmują wpłaty na IKZE, składki na związki zawodowe do limitu 840 zł oraz ulgę na zabytki, wynoszącą 50 proc. poniesionych kosztów.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT za 2025 rok mają dodatkowe możliwości. Od dochodu mogą odliczyć m.in. koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, ulgę na prototyp, ulgę na robotyzację oraz wydatki związane z terminalami płatniczymi. Przewidziano także preferencje dla firm wspierających sport, kulturę oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Istotną grupę odliczeń stanowią wydatki rehabilitacyjne. Mogą z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz podatnicy utrzymujący takie osoby. Odliczeniu podlegają m.in. wydatki na leki, opiekę, używanie samochodu osobowego, utrzymanie psa asystującego czy zakup środków higienicznych.

Odliczenie darowizny

Podatnicy mogą również odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kult religijny, krwiodawstwo, kształcenie zawodowe czy odbudowę Pałacu Saskiego — do 6 proc. dochodu. Bez limitu możliwe jest odliczenie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą.

W rozliczeniu za 2025 rok obowiązuje także zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do 85 528 zł, które dotyczy m.in. osób do 26. roku życia, rodzin 4+, pracujących emerytów oraz podatników korzystających z ulgi na powrót.

