15 sposobów na niższy podatek. Sprawdź przed złożeniem PIT za 2025 rok

W lutym większość podatników otrzymuje formularz PIT-11, który stanowi podstawę do rozliczenia podatku dochodowego za poprzedni rok. Przygotowując zeznanie za 2025 rok, warto zwrócić uwagę na dostępne odliczenia od dochodu. Ich zastosowanie może znacząco zmniejszyć należny podatek albo zwiększyć kwotę zwrotu z urzędu skarbowego.

Ulgi podatkowe

Zakres odliczeń jest szeroki i obejmuje różne grupy podatników. Część preferencji przysługuje pracownikom, inne skierowane są do przedsiębiorców, a kolejne dotyczą osób ponoszących określone wydatki, takich jak darowizny, koszty rehabilitacji czy inwestycje termomodernizacyjne. Właściwe ich uwzględnienie w deklaracji PIT może mieć realny wpływ na końcowy wynik rozliczenia.

W zeznaniu rocznym podatnicy mogą odliczyć m.in. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. W określonych przypadkach możliwe jest także odliczenie składki zdrowotnej – dotyczy to podatników rozliczających się podatkiem liniowym, z limitem 11 600 zł, oraz osób na ryczałcie, które mogą pomniejszyć przychód o 50 proc. zapłaconej składki. Popularną preferencją pozostaje ulga na internet, której limit wynosi 760 zł, przy spełnieniu określonych warunków.

Podatnicy mogą również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, pozwalającej odliczyć do 53 tys. zł wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Od dochodu można odjąć także wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz składki członkowskie na rzecz związków zawodowych do limitu 840 zł. Dodatkowo funkcjonuje ulga na zabytki, obejmująca 50 proc. poniesionych wydatków.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT za 2025 rok mają dostęp do dodatkowych preferencji. Mogą oni odliczyć koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, skorzystać z ulgi na prototyp, robotyzację czy terminal płatniczy, a także z odliczeń związanych ze wsparciem sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Również w tej grupie podatników możliwe jest odliczenie wpłat na IKZE.

Ulgi rehabilitacyjne

Istotną kategorią są odliczenia rehabilitacyjne. Przysługują one osobom z niepełnosprawnością oraz podatnikom utrzymującym osoby niepełnosprawne. Obejmują m.in. wydatki na leki, używanie samochodu osobowego, utrzymanie psa asystującego czy opłacenie przewodników, w ramach określonych limitów.

Od dochodu można również odliczyć darowizny przekazane m.in. na cele pożytku publicznego, kult religijny, krwiodawstwo, kształcenie zawodowe czy odbudowę Pałacu Saskiego – do wysokości 6 proc. dochodu. Bez limitu odliczane są darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

W rozliczeniu za 2025 rok obowiązuje także zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do 85 528 zł. Preferencja ta dotyczy m.in. osób do 26. roku życia, rodzin korzystających z ulgi 4+, pracujących emerytów oraz podatników objętych ulgą na powrót.

FAQ – Twój e-PIT 2026

Czym jest usługa Twój e‑PIT?

Twój e‑PIT to przygotowane przez skarbówkę wstępne zeznanie roczne PIT, oparte na danych od pracodawców, ZUS i innych płatników. Możesz je sprawdzić, poprawić (np. dodać ulgi, zmienić sposób rozliczenia) i wysłać online bez wizyty w urzędzie. Jeśli nic nie zrobisz w terminie, standardowe zeznania (np. PIT‑37, PIT‑38) zostaną automatycznie uznane za złożone.

Jak zalogować się do Twój e‑PIT?

Do usługi wchodzisz przez e‑Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zalogować się możesz na kilka sposobów: danymi autoryzującymi (PESEL/NIP, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego roku), przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel albo e‑Dowód. Po zalogowaniu wybierasz zakładkę „Twój e‑PIT”, gdzie widzisz przygotowane dla ciebie zeznania za ostatni rok.

Do kiedy muszę zareagować na Twój e‑PIT?

Na sprawdzenie, poprawienie lub odrzucenie zeznania masz czas co do zasady od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym okresie możesz wielokrotnie zmieniać dane, dopóki nie wyślesz ostatecznej wersji. Po 30 kwietnia typowe formularze (np. PIT‑37, PIT‑38) są automatycznie uznawane za złożone w kształcie, w jakim pozostawiłeś je w systemie.

Jakie dane warto sprawdzić przed wysłaniem?

Przede wszystkim: poprawność danych osobowych i właściwego urzędu skarbowego, aktualność numeru rachunku bankowego do zwrotu oraz formę rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako samotny rodzic). Koniecznie przejrzyj sekcję ulg – system nie zna twoich wydatków, więc sam musisz dopisać m.in. ulgę na dzieci, internet, termomodernizacyjną czy darowizny. Na koniec sprawdź, czy ujęto wszystkie źródła przychodu, np. więcej niż jednego pracodawcę lub zleceniodawcę.

Czy Twój e‑PIT zawsze mnie rozliczy automatycznie?

Nie. Automatyczne uznanie za złożone dotyczy przede wszystkim standardowych zeznań, jak PIT‑37 i PIT‑38, przy prostych źródłach dochodu. Przy działalności gospodarczej, ryczałcie, sprzedaży nieruchomości czy bardziej skomplikowanych dochodach część zeznań trzeba przygotować aktywnie lub uzupełnić samodzielnie. W takich sytuacjach nieprzejrzenie usługi może oznaczać po prostu brak złożonego, poprawnego zeznania.

