Wymieniasz okna albo drzwi? Fiskus może oddać nawet 53 tys. zł

W 2026 roku podatnicy nadal mogą skorzystać z dofinansowania wymiany okien, drzwi oraz bram garażowych w ramach ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Preferencja ta pozwala realnie obniżyć podstawę opodatkowania, jednak jej zastosowanie wymaga spełnienia ściśle określonych warunków.

Ulga podatkowa

Ulga termomodernizacyjna została uregulowana w ustawie o PIT i dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, jak i podatnicy rozliczający wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium kraju.

Istotą ulgi jest możliwość odliczenia od dochodu – lub przychodu w przypadku ryczałtu – wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ustawodawca szeroko definiuje takie przedsięwzięcie, wskazując m.in. działania prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, ograniczenia strat ciepła czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Co ważne, przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest warunkiem skorzystania z ulgi.

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki ujęte w zamkniętym katalogu określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Lista ta obejmuje m.in. stolarkę okienną i drzwiową, w tym bramy garażowe, a także ich montaż lub wymianę. W przypadku okien przepisy jednoznacznie wskazują, że ulga przysługuje wyłącznie przy wymianie całej stolarki, a nie jej pojedynczych elementów, takich jak same szyby.

Podstawa do ulgi

Podstawą do skorzystania z ulgi są faktury wystawione przez czynnych podatników VAT. Do kwoty odliczenia wlicza się również podatek VAT, o ile nie został on wcześniej odliczony. Zasady te mają zastosowanie także do wydatków poniesionych za granicą, pod warunkiem że faktura została wystawiona przez podmiot zarejestrowany w jednym z państw Unii Europejskiej.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych, co oznacza, że właściciele mieszkań w blokach lub kamienicach nie mogą z niej skorzystać. Dodatkowo inwestycja musi zostać zakończona w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością zwrotu wcześniej odliczonej ulgi.

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł na jednego podatnika. Małżonkowie dysponują odrębnymi limitami, co pozwala im łącznie odliczyć nawet 106 tys. zł. Ulga obejmuje wyłącznie wydatki poniesione ze środków własnych podatnika, również wtedy, gdy inwestycja była finansowana kredytem lub pożyczką.

