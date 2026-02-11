Uwaga przedsiębiorcy! Fałszywe faktury w KSeF mogą wyczyścić konto

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało usprawnić rozliczenia i wymianę dokumentów sprzedaży między kontrahentami. Nowa platforma elektroniczna stała się jednak również polem do nadużyć. Już kilka dni po starcie systemu pojawiły się pierwsze próby oszustw, a szczególnie narażone są małe firmy.

Fałszywe e-maile podszywające się pod urząd skarbowy

Do wielu przedsiębiorców trafiły wiadomości e-mail rzekomo wysłane przez urząd skarbowy. Nadawca pytał o stopień przygotowania do korzystania z KSeF i prosił o odesłanie odpowiedzi. W treści informowano o załączonym „Powiadomieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego” oraz proponowano szkolenia i wsparcie informacyjne.

Ministerstwo Finansów ostrzegło, że są to fałszywe wiadomości. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe i wysyłają e-maile z załącznikami, próbując wyłudzić dane osobowe, numery rachunków bankowych, a także loginy i hasła do poczty elektronicznej.

Resort zwraca uwagę na szczegóły w adresach nadawcy. Przykładowo, przestępcy wykorzystywali adres [email protected], podczas gdy prawidłowy adres różni się jedną literą. Podobne działania dotyczą fałszywych stron internetowych, których adresy tylko nieznacznie odbiegają od oficjalnych witryn Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów apeluje, aby w razie wątpliwości kontaktować się z infolinią KAS lub najbliższym urzędem skarbowym i nigdy nie przekazywać poufnych informacji w odpowiedzi na podejrzane wiadomości e-mail, SMS czy rozmowy telefoniczne. Incydenty można zgłaszać również za pośrednictwem platformy CERT.

Fikcyjne i scamowe faktury w KSeF

Drugim poważnym zagrożeniem są fałszywe faktury. Przedsiębiorcy mogą otrzymywać dokumenty dotyczące transakcji, w których nigdy nie uczestniczyli. Przy dużej liczbie podobnych dokumentów wystarczy chwila nieuwagi, aby zapłacić za towar lub usługę, której firma nie zamawiała.

Jak wskazuje Joanna Łuksza z iFirma.pl, sygnałem ostrzegawczym może być faktura od podmiotu, z którym nabywca nigdy nie współpracował, brak możliwości kontaktu z wystawcą, błędy językowe czy bardzo krótki, nieuzgodniony termin płatności.

W systemie KSeF ma zostać udostępniona funkcja zgłaszania nadużyć do Krajowej Administracji Skarbowej. Narzędzie to będzie jednak miało charakter techniczny i nie będzie służyło rozstrzyganiu sporów handlowych. Planowane są również rozwiązania umożliwiające ukrywanie podejrzanych faktur.

Lawinowy wzrost fikcyjnych faktur

Skala problemu jest duża. W 2025 r. wykryto w Polsce ponad 376 tys. fikcyjnych faktur, co oznacza wzrost o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Jak podkreślono, liczba wykrytych nieprawidłowości rosła mimo mniejszej liczby kontroli celno-skarbowych.

Start KSeF miał usprawnić obieg dokumentów, ale jednocześnie zwiększył aktywność przestępców. Przedsiębiorcy powinni dokładnie weryfikować otrzymywane wiadomości i faktury, aby nie narazić firmy na utratę danych i pieniędzy.

