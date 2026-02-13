PCC w górę? Konfederacja proponuje zmiany w podatku

Ostatnim punktem programu kończącego wyjątkowo długie 51. posiedzenie Sejmu jest pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Projekt został przygotowany przez Konfederację Wolność i Niepodległość. Wpłynął do Sejmu w połowie października 2025 r.

Wyższy limit zwolnienia z podatku

O co chodzi w nowelizacji? Projekt zakłada podniesienie limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej – z 1000 zł do 5000 zł.

Jak wskazano w uzasadnieniu: „Celem projektu ustawy jest podniesienie limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł”.

Limit bez zmian od 2001 roku

Obecnie kwota 1000 zł w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych nie była zmieniana od wejścia w życie ustawy o PCC, czyli od 1 stycznia 2001 r.

W praktyce oznacza to, że próg zwolnienia z podatku pozostaje na tym samym poziomie od ponad dwóch dekad, mimo znaczących zmian cen i realiów rynkowych.

Kontrole sprzedaży internetowej impulsem do zmian

Autorzy projektu zwracają uwagę, że problem niskiego limitu stał się bardziej widoczny wraz z rozwojem narzędzi kontrolnych administracji skarbowej.

– Problem absurdalnie niskiej kwoty wolnej zaczął narastać, gdy służby skarbowe zaczęły stosować nowy system kontroli zakupów przez Internet, dzięki czemu może szybciej pozyskiwać dane z platform sprzedażowych takich jak: OLX, Allegro, Vinted, Facebook Marketplace” – zauważają pomysłodawcy nowelizacji.

Pierwsze czytanie w Sejmie pokaże, czy propozycja podniesienia limitu zwolnienia z PCC zyska szersze poparcie parlamentarne i czy zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych wejdą w życie jeszcze w tym roku.

