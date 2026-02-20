Nawrocki podpisał przełomowy projekt. „1000 zł miesięcznie dla rodzin”

Podpis prezydenta znalazł się pod projektem ustawy, który ma wprowadzić nową preferencję w podatku dochodowym od osób fizycznych dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Kancelaria Prezydenta przekazała, że – według szacunków – w portfelu przeciętnej rodziny mogłoby zostawać średnio ok. 1000 zł miesięcznie. Projekt został podpisany 8 sierpnia 2025 r., a 11 sierpnia 2025 r. wniesiony do Sejmu jako inicjatywa prezydencka (druk 1898).

Zmiana w PIT

Propozycja zakłada zmiany w ustawie o PIT, w tym podniesienie progu pierwszej skali podatkowej z 120 tys. zł do 140 tys. zł oraz podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do 16 800 zł. Rozwiązanie ma dotyczyć podatników rozliczających się według skali, którzy w danym roku podatkowym wychowują co najmniej dwoje dzieci. Wliczane mają być dzieci małoletnie, a także pełnoletnie spełniające wskazane warunki: pobierające zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, albo uczące się – maksymalnie do 25. roku życia. Projekt przewiduje też możliwość uwzględnienia pełnoletnich dzieci, jeśli podatnik wykonuje wobec nich obowiązek alimentacyjny i dziecko nadal się uczy.

Z preferencji nie miałyby korzystać osoby objęte daniną solidarnościową (dochody powyżej 1 mln zł rocznie). Wyłączone z „liczenia dzieci” miałyby być dzieci umieszczone na mocy orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz dzieci pozostające w związku małżeńskim. W praktyce projekt jest kierowany do rodzin, których dochody nie przekraczają 140 tys. zł na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę.

Kryzys demograficzny

W uzasadnieniu prezydent wskazuje na kryzys demograficzny i potrzebę wzmacniania sytuacji finansowej rodzin, a także na możliwy impuls dla konsumpcji i aktywności zawodowej. Zdaniem ekspertów największe korzyści przypadłyby rodzinom o ponadprzeciętnych dochodach, natomiast osoby o dochodach poniżej kwoty wolnej nie zyskałyby wiele. Pojawiają się też głosy o wysokim koszcie dla budżetu – w szacunkach przywoływanych w tekście padają kwoty od ok. 13–14 mld zł do nawet 30 mld zł rocznie.

Najważniejsze dla podatników jest jednak to, że projekt nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Z zapisów wynika, że nowe przepisy miałyby objąć przychody uzyskane od 1 stycznia 2026 r., czyli pierwsze rozliczenie nastąpiłoby w 2027 r. To oznacza, że nie da się skorzystać z tej propozycji w rozliczeniu PIT za 2025 r., składanym między 15 lutego a 30 kwietnia 2026 r.

