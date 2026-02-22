30 kwietnia to ostatni dzwonek. Bez podpisu 1,5 proc. przepadnie

Od 15 lutego trwa rozliczanie PIT za 2025 rok. Dotyczy to również emerytów i rencistów. W ich przypadku sytuacja wygląda jednak nieco inaczej niż u osób pracujących. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już wysyłkę ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 do świadczeniobiorców.

Osoby, które otrzymały PIT-40A, nie muszą składać rocznego zeznania podatkowego. ZUS sam dokonał rozliczenia podatku. Jeśli pojawi się niedopłata, zostanie ona potrącona ze świadczenia wypłacanego w kwietniu. To jednak nie oznacza, że sprawa podatku jest całkowicie zamknięta.

Emeryci i renciści rozliczeni przez organ rentowy na formularzu PIT-40A mogą przekazać 1,5 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby pieniądze trafiły do konkretnej fundacji, stowarzyszenia czy innej uprawnionej instytucji, konieczne jest złożenie formularza PIT-OP.

Jeśli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację co w poprzednim roku, nie musi składać dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. W przypadku zmiany OPP należy złożyć druk PIT-OP, wskazując numer KRS wybranej organizacji. Termin na dopełnienie formalności mija 30 kwietnia.

Organizacje pożytku publicznego to m.in. fundacje, stowarzyszenia czy kluby sportowe działające na rzecz społeczności – wspierające osoby chore, z niepełnosprawnościami lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Każda OPP musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać numer KRS.

Ministerstwo Finansów przypomina, że formularz PIT-OP można złożyć elektronicznie – bez konieczności przygotowywania dodatkowych dokumentów. W wersji papierowej należy pobrać druk z Portalu Podatkowego lub urzędu skarbowego oraz wskazać numer KRS wybranej organizacji. Dokument można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie.

Osoby, które otrzymały PIT-11A lub PIT-11, mogą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane w usłudze Twój e-PIT. Warto jednak pamiętać, że jeśli podatnik chce skorzystać z dodatkowych odliczeń, musi złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia – automatyczne rozliczenie ich nie uwzględni.

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w krajach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania ani świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. W takich przypadkach zwrot nadpłaty nastąpi z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania albo od 30 kwietnia, jeśli zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Najważniejsza data pozostaje jednak bez zmian – 30 kwietnia to ostateczny termin. Bez złożenia formularza PIT-OP 1,5 proc. podatku nie trafi do wybranej organizacji.

