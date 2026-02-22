30 kwietnia to ostatni dzwonek. Bez podpisu 1,5 proc. przepadnie
Wypełnianie deklaracji podatkowej
Emeryci i renciści mają czas do 30 kwietnia. Bez podpisania odpowiedniego druku 1,5 proc. podatku nie trafi do wybranej organizacji.

Od 15 lutego trwa rozliczanie PIT za 2025 rok. Dotyczy to również emerytów i rencistów. W ich przypadku sytuacja wygląda jednak nieco inaczej niż u osób pracujących. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już wysyłkę ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 do świadczeniobiorców.

Osoby, które otrzymały PIT-40A, nie muszą składać rocznego zeznania podatkowego. ZUS sam dokonał rozliczenia podatku. Jeśli pojawi się niedopłata, zostanie ona potrącona ze świadczenia wypłacanego w kwietniu. To jednak nie oznacza, że sprawa podatku jest całkowicie zamknięta.

Emeryci i renciści rozliczeni przez organ rentowy na formularzu PIT-40A mogą przekazać 1,5 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby pieniądze trafiły do konkretnej fundacji, stowarzyszenia czy innej uprawnionej instytucji, konieczne jest złożenie formularza PIT-OP.

Jeśli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację co w poprzednim roku, nie musi składać dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. W przypadku zmiany OPP należy złożyć druk PIT-OP, wskazując numer KRS wybranej organizacji. Termin na dopełnienie formalności mija 30 kwietnia.

Organizacje pożytku publicznego to m.in. fundacje, stowarzyszenia czy kluby sportowe działające na rzecz społeczności – wspierające osoby chore, z niepełnosprawnościami lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Każda OPP musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać numer KRS.

Ministerstwo Finansów przypomina, że formularz PIT-OP można złożyć elektronicznie – bez konieczności przygotowywania dodatkowych dokumentów. W wersji papierowej należy pobrać druk z Portalu Podatkowego lub urzędu skarbowego oraz wskazać numer KRS wybranej organizacji. Dokument można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie.

Osoby, które otrzymały PIT-11A lub PIT-11, mogą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane w usłudze Twój e-PIT. Warto jednak pamiętać, że jeśli podatnik chce skorzystać z dodatkowych odliczeń, musi złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia – automatyczne rozliczenie ich nie uwzględni.

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w krajach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania ani świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. W takich przypadkach zwrot nadpłaty nastąpi z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania albo od 30 kwietnia, jeśli zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Najważniejsza data pozostaje jednak bez zmian – 30 kwietnia to ostateczny termin. Bez złożenia formularza PIT-OP 1,5 proc. podatku nie trafi do wybranej organizacji.

