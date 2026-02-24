Nawet 760 zł więcej w kieszeni? Seniorzy zapominają o tej uldze

Rozliczenie podatku za 2025 rok ruszyło 15 lutego 2026 r. i potrwa do 30 kwietnia. To ostatni dzień na złożenie deklaracji – zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Dla wielu seniorów może to być szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku, pod warunkiem skorzystania z przysługujących ulg i odliczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już wysyłkę formularzy podatkowych. Do emerytów i rencistów trafiło ponad 10 mln dokumentów PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Formularze są także dostępne na platformie eZUS. Pracujący emeryci powinni otrzymać od pracodawcy PIT-11 najpóźniej do 28 lutego 2026 r.

Kto nie musi składać PIT?

Seniorzy, którzy otrzymali wyłącznie jeden formularz PIT-40A, nie korzystają z ulg oraz nie uzyskali dodatkowych dochodów, nie muszą samodzielnie składać zeznania. Rozliczenie przygotowane przez ZUS lub inny organ rentowy jest w takim przypadku wystarczające.

Warto jednak pamiętać, że ZUS nie rozlicza już nadpłat podatku. Osoby z nadpłatą otrzymają PIT-11A i muszą złożyć zeznanie, aby urząd skarbowy mógł dokonać zwrotu – w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Jeśli pojawi się niedopłata, zostanie ona potrącona z kwietniowego świadczenia.

Kto powinien się rozliczyć?

Obowiązek złożenia PIT dotyczy m.in. emerytów pracujących zawodowo, uzyskujących dochody kapitałowe (np. ze sprzedaży papierów wartościowych czy walut wirtualnych), przychody z najmu lub działalności gospodarczej. Dotyczy to także osób osiągających dochody zagraniczne.

Rozliczyć powinni się również ci seniorzy, którzy chcą skorzystać z ulg i odliczeń. W przypadku usługi Twój e-PIT trzeba samodzielnie dopisać przysługujące ulgi, ponieważ system nie uwzględnia ich automatycznie.

Jakie ulgi dla seniorów w 2026 roku?

Zasady rozliczeń w 2026 r. w dużej mierze pozostają bez zmian. Nadal obowiązuje kwota wolna od podatku oraz dotychczasowe progi podatkowe. Wśród preferencji szczególną popularnością cieszy się ulga dla pracujących seniorów. Skorzystać z niej mogą osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zrezygnowały z pobierania świadczenia i kontynuują pracę. Zwolnienie obejmuje przychody do 85 528 zł rocznie.

Często pomijaną preferencją jest ulga na internet. Można z niej skorzystać tylko dwa razy w życiu i to w dwóch kolejnych latach podatkowych. Jeśli senior nigdy wcześniej jej nie odliczał, może pomniejszyć dochód o faktycznie poniesione wydatki – maksymalnie do 760 zł rocznie.

Warto też pamiętać, że wysokość ulg nie może przekroczyć kwoty zapłaconego podatku. Odpowiednie udokumentowanie wydatków jest kluczowe, aby urząd skarbowy nie zakwestionował odliczenia.

Przed złożeniem PIT 2025 w 2026 roku warto więc sprawdzić, czy przysługują nam dodatkowe odliczenia. Dla wielu emerytów może to oznaczać realny zwrot podatku i wyraźne zwiększenie domowego budżetu.

