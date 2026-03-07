30 kwietnia to ważny termin dla emerytów. Chodzi o PIT-y

– Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku choćby raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To efekt trwającego właśnie okresu rozliczeń podatkowych za rok 2025.

Jakie formularze trafiły do kogo?

Jak wyjaśnia ZUS, formularz PIT-40A skierowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie przez cały rok kalendarzowy. W tej grupie wynik rozliczenia to najczęściej niedopłata podatku lub saldo zerowe, dlatego składanie zeznania w urzędzie skarbowym nie jest wymagane.

Osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze lub świadczenia rehabilitacyjne, a także emeryci i renciści, którzy nie pobrali świadczenia w grudniu, złożyli odpowiednie wnioski podatkowe lub mieli nadpłatę podatku, otrzymują PIT-11A.

Formularz PIT-11 jest przeznaczony dla osób, które w ubiegłym roku pobrały świadczenia należne po zmarłej osobie lub alimenty potrącane z wypłat ZUS na podstawie wyroku sądu, a także w przypadku rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

ZUS podkreśla, że nie rozlicza osób mieszkających w krajach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania ani tych, którzy mają nadpłatę podatku.

Co zrobić po otrzymaniu PIT-u?

Osoby, które otrzymały PIT-40A, nie muszą składać zeznania podatkowego w urzędzie. Jeśli wynik rozliczenia to niedopłata, ZUS potrąci ją z kwietniowej wypłaty świadczenia.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które otrzymały PIT-11A lub PIT-11. Można go samodzielnie złożyć zeznanie w urzędzie lub poczekać do 30 kwietnia, kiedy PIT-37 za 2025 r. zostanie automatycznie wygenerowany w systemie Twój e-PIT.

– Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT – informuje ZUS.

