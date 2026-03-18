Awaria e-PIT. Nie rozliczysz dziś podatku

Twój e-PIT to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która umożliwia szybkie i wygodne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online. Administracja skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych danych. Podatnik może je sprawdzić, zaakceptować, zmodyfikować (dodając na przykład ulgi czy odliczenia) lub wysłać online, bez wychodzenia z domu. Nie trzeba wypełniać żadnych formularzy i wniosków.

Wstępnie przygotowane deklaracje

Od 15 lutego 2026 r. w e-Urzędzie Skarbowym czekają wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok. Z usługi mogą skorzystać wszyscy podatnicy, niezależnie czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Im szybciej dokonamy rozliczenia w systemie, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku. Jeśli jednak, będziemy musieli zapłacić podatek, nie trzeba tego robić od razu. Można wysłać deklarację w dowolnym momencie, a sam podatek opłacić do 30 kwietnia 2026 r. włącznie.

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek w 2026 roku?

W 2026 r. ostatnim dniem na rozliczenie podatku jest 30 kwietnia. Wypada w czwartek, więc nie ma żadnego przesunięcia. Data ta dotyczy składania formularzy: PIT-36, PIT-37, PIT-28 oraz PIT-38.

Jedynym wyjątkiem przewidzianym w ustawie, jest grupa przedsiębiorców, która rozlicza się według karty podatkowej, czyli przez formularz PIT-16A. Formularz ten należało złożyć do 28 lutego 2026 r.

Ministerstwo Finansów informuje o przerwie w działaniu e-PIT

Dziś (18 marca 2026 r.) o godz. 21:00 planujemy zacząć w usłudze Twój e-PIT prace serwisowe, które potrwają około 2 godzin. W tym czasie usługa będzie niedostępna. Przepraszamy za niedogodności – czytamy na platformie X.

