Pilny komunikat resortu finansów. Chodzi o rozliczenie PIT

– Pamiętaj, żeby rozliczyć PIT do 30 kwietnia. Nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę. Już dziś skorzystaj z udogodnień w usłudze Twój e-PIT – apeluje Ministerstwo Finansów.

twitter

PIT 2025. Resort finansów z ważnym przypomnieniem

Z danych resortu finansów wynika, że z fiskusem nie rozliczyło się jeszcze blisko 45 proc. podatników. Mają na to już niewiele czasu, bo już tylko nieco ponad tydzień.

Ministerstwo podkreśla, że Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2025 rok. Do tej pory podatnicy złożyli ponad 6 mln deklaracji za pomocą tej usługi. – Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli PIT, do skorzystania z usługi Twój e-PIT. To najprostszy sposób na rozliczenie się z urzędem skarbowym – mówi Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a zarazem wiceminister finansów.

Łoboda przypomina, że osoby, które mają wątpliwości jak rozliczyć PIT, mogą skorzystać ze wsparcia infolinii KAS. – Nasza infolinia umożliwia kontakt z pracownikami urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej pod jednym numerem telefonu. Obsługujemy nawet 20 tys. połączeń dziennie. Zachęcam do korzystania z wiedzy naszych ekspertów – mówi szef KAS.

W dniach 20-24 kwietnia i 27-30 kwietnia Infolinia KAS będzie udzielać informacji dotyczących rozliczenia PIT w wydłużonych godzinach pracy – od 8 do 18. Szczegółowe informacje na temat rozliczania PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl. Za pomocą tej strony podatnicy mogą również zadawać pytania online – mailowo i na czacie.

Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Wizytę można też umówić przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy (e-US).

Z sondażu SW Research dla „Wprost" przeprowadzonego na początku sezonu rozliczeniowego wynika, że 72 proc. Polaków rozlicza się z fiskusem drogą elektroniczną, a 17,2 proc. czyni to tradycyjnie.

