Wielu Polaków zostawia PIT na sam koniec. Ekspert ostrzega przed dużym błędem

„To ostatnie dni na rozliczenie podatku za 2025 rok! Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaloguj się do usługi Twój e-PIT na http://podatki.gov.pl i rozlicz się już teraz” – namawia Ministerstwo Finansów w piątkowym poście na platformie X.

I ma ku temu powód, ponieważ z danych resortu wynika, że spora liczba Polaków wciąż nie złożyła deklaracji.

– Obecnie złożono ponad 13 mln deklaracji. Oznacza to, że wciąż około 14–15 mln PIT-ów pozostaje niezłożonych lub niezatwierdzonych – wskazuje w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

PIT z „automatu”

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w zeszłym roku ponad 1,3 mln podatników zostało rozliczonych przez organy rentowe, a dodatkowo w usłudze Twój e-PIT aż 6,04 mln deklaracji zostało zaakceptowanych automatycznie.

– Oznacza to, że istotna część podatników nie podejmuje żadnej aktywności przy swoim rozliczeniu – stwierdza Piotr Juszczyk.

Przytacza zeszłoroczne dane, z których wynika, że w rozliczeniu za 2024 r. liczba podatników na samej skali podatkowej przekroczyła 25,5 mln, a całość to blisko 27–28 mln rozliczeń.

– Jeżeli przyjmiemy, że około 6 mln znów zostanie automatycznie zatwierdzonych, to nadal około 9 mln osób nie złoży zeznań samodzielnie. To bardzo ważny kontekst, bo oznacza, że kulminacja sezonu rozliczeń dopiero następuje i znacząca część deklaracji zostanie złożona w ostatnich dniach, część właśnie w trybie automatycznym. Problem polega na tym, że automatyzacja nie oznacza optymalizacji. System przygotowuje poprawne rozliczenie, ale nie uwzględnia wszystkich możliwości podatnika – wskazuje ekspert podatkowy.

Polacy zapominają o ulgach podatkowych?

Dane za 2024 r. pokazują, że ulgi podatkowe mają realną, miliardową skalę.

– Sama ulga na dzieci to ponad 7 mld zł, ulga termomodernizacyjna ponad 5 mld zł, a wpłaty na IKZE ponad 2 mld zł. To konkretne pieniądze, które trafiają do osób aktywnie zarządzających swoim rozliczeniem, podczas gdy w przypadku automatycznych akceptacji część tych korzyści pozostaje niewykorzystana. W efekcie część podatników, często nieświadomie, rezygnuje z dostępnych preferencji podatkowych – wylicza Juszczyk.

W ocenie eksperta, choć system staje się wygodniejszy i bardziej dostępny, to jednocześnie przesuwa ciężar decyzji z podatnika na automatyczne rozliczenie.

A przy tak dużej skali nierozliczonych jeszcze deklaracji widać wyraźnie, że to właśnie decyzje podejmowane w ostatnich dniach – lub ich brak – będą miały realny wpływ na to, ile pieniędzy podatnicy zostawią w budżecie, zamiast odzyskać je dla siebie.

– Nawet jeśli jesteśmy singlem i nie mamy żadnych ulg, warto się rozliczyć, choćby po to, żeby przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP. Za 2024 rok przekazaliśmy aż 2,3 mld zł. To realna pomoc, która nic nas nie kosztuje. Reasumując, z danych wynika, że jest pewna powtarzalność – zeznania rozliczamy albo od razu po starcie, albo tuż przed terminem. Warto pamiętać o ulgach, np. na internet czy darowizny – zauważa główny doradca podatkowy inFakt.

FAQ – Twój e-PIT 2026

Czym jest usługa Twój e‑PIT?

Twój e‑PIT to przygotowane przez skarbówkę wstępne zeznanie roczne PIT, oparte na danych od pracodawców, ZUS i innych płatników. Możesz je sprawdzić, poprawić (np. dodać ulgi, zmienić sposób rozliczenia) i wysłać online bez wizyty w urzędzie. Jeśli nic nie zrobisz w terminie, standardowe zeznania (np. PIT‑37, PIT‑38) zostaną automatycznie uznane za złożone.

Jak zalogować się do Twój e‑PIT?

Do usługi wchodzisz przez e‑Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zalogować się możesz na kilka sposobów: danymi autoryzującymi (PESEL/NIP, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego roku), przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel albo e‑Dowód. Po zalogowaniu wybierasz zakładkę „Twój e‑PIT”, gdzie widzisz przygotowane dla ciebie zeznania za ostatni rok.

Do kiedy muszę zareagować na Twój e‑PIT?

Na sprawdzenie, poprawienie lub odrzucenie zeznania masz czas co do zasady od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym okresie możesz wielokrotnie zmieniać dane, dopóki nie wyślesz ostatecznej wersji. Po 30 kwietnia typowe formularze (np. PIT‑37, PIT‑38) są automatycznie uznawane za złożone w kształcie, w jakim pozostawiłeś je w systemie.

Jakie dane warto sprawdzić przed wysłaniem?

Przede wszystkim: poprawność danych osobowych i właściwego urzędu skarbowego, aktualność numeru rachunku bankowego do zwrotu oraz formę rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako samotny rodzic). Koniecznie przejrzyj sekcję ulg – system nie zna twoich wydatków, więc sam musisz dopisać m.in. ulgę na dzieci, internet, termomodernizacyjną czy darowizny. Na koniec sprawdź, czy ujęto wszystkie źródła przychodu, np. więcej niż jednego pracodawcę lub zleceniodawcę.

Czy Twój e‑PIT zawsze mnie rozliczy automatycznie?

Nie. Automatyczne uznanie za złożone dotyczy przede wszystkim standardowych zeznań, jak PIT‑37 i PIT‑38, przy prostych źródłach dochodu. Przy działalności gospodarczej, ryczałcie, sprzedaży nieruchomości czy bardziej skomplikowanych dochodach część zeznań trzeba przygotować aktywnie lub uzupełnić samodzielnie. W takich sytuacjach nieprzejrzenie usługi może oznaczać po prostu brak złożonego, poprawnego zeznania.

