2027 rokiem podwyżek. Opłaty zaliczą potężny wzrost stawek

Tanio już było. Teraz będzie tylko drożej. To nie strategia ekonomii strachu, lecz konsekwencja najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W 2027 roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 2,7 proc.

W środę, 15 lipca, GUS opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki podatków lokalnych są co roku korygowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze.

– Na podstawie tych danych Minister Finansów wyda obwieszczenie o opłatach i podatkach lokalnych. W tym roku wskaźnik ten wynosi 2,7 proc., co oznacza dużo mniejszy wzrost niż w tym roku, a jednocześnie taki sam, jak w 2025 roku. Warto pamiętać, że za lata 2022–2023 łączny wzrost wyniósł blisko 30 proc. – wskazuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zaznacza, że po komunikacie GUS można oszacować wysokość stawek podatków, jednak ostateczne kwoty poznamy dopiero po opublikowaniu obwieszczenia Ministra Finansów.

Ostateczna decyzja należy do samorządów

Warto podkreślić, że minister finansów określa jedynie maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.

– Obwieszczenie, które zostanie wydane, określi najwyższe możliwe stawki, a ostatecznie to samorządy decydują o ich konkretnej wysokości. W miastach o dużych obciążeniach finansowych, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te są już na maksymalnym poziomie – zauważa Piotr Juszczyk.

Pełna lista podatków lokalnych na 2027 rok

Po waloryzacji o wskaźnik inflacji maksymalne stawki podatków lokalnych będą przedstawiały się następująco.

Podatek od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kategorii ewidencji gruntów i budynków – 1,49 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni,

położonych pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior oraz zbiorników sztucznych – 7,34 zł za każdy hektar powierzchni,

pozostałych, w tym przeznaczonych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,79 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni,

niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji – 4,85 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

mieszkalnych – 1,28 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do celów gospodarczych – 36,49 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 17,09 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 7,47 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 12,32 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Podatek od środków transportowych

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

od 3,5 tony do 5,5 tony – 1293,08 zł,

powyżej 5,5 tony do 9 ton – 2157,13 zł,

powyżej 9 ton – 2588,53 zł,

powyżej 12 ton – 4939,56 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 3019,90 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

do 36 ton – 3817,94 zł,

powyżej 36 ton – 4939,56 zł.

W przypadku przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), maksymalna stawka wyniesie 2588,53 zł. Dla zestawów o masie do 36 ton będzie to 3019,90 zł, a powyżej 36 ton – 3817,94 zł.

Podatek od autobusów będzie zależał od liczby miejsc siedzących (bez kierowcy):

mniej niż 22 miejsca – 3056,57 zł,

22 miejsca i więcej – 3864,32 zł.

Opłaty lokalne

Opłaty lokalne również wzrosną o 2,7 proc.. Maksymalne stawki w 2027 r. wyniosą:

opłata targowa (dzienna) – 1208,44 zł,

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 3,55 zł,

opłata miejscowa na obszarach ochrony uzdrowiskowej – 5,02 zł,

opłata uzdrowiskowa – 6,85 zł,

opłata od posiadania psa – 191,32 zł,

opłata reklamowa (część stała) – 3,99 zł,

opłata reklamowa (część zmienna) – 0,37 zł.

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